改裝TESLA走私｜必會影響電動車散熱　專家：郁原廠嘢風險大

海關上個月搗破改裝電動車偷運海味案，於港珠澳大橋口岸截獲一輛準備離境的TESLA，揭發其車頭行李箱、車底高壓電池和車底之間，暗藏約24公斤走私燕窩及43公斤懷疑受管制魚肚，總值約520萬元。案中不法分子用複雜手法改裝車輛，包括加裝金屬支架和更換長螺絲，降低電池而增加車底和電池之間的空間，擺放走私貨物。



香港汽車修理同業商會劉峻瑋直言，不單電動車，所有車輛經過改裝都不安全，因為車廠在設計車輛時都經過精密計算，例如輪距、受力等，結構上「計好數」，私自更換或加裝零件，會大大增加安全隱患，必會影響散熱，「郁咗原廠嘢，風險點都大！」



不法份子加裝金屬支架和更換螺絲，降低整個高壓電池的位置，從而增加車底和電池之間的空間，擺放走私貨物。（鄭嘉惠攝）

另外，為減低行車時電池溫度對走私食材的影響，不法份子在走私物品和電池組之間，加鋪隔熱物料。劉峻瑋表示，雖然原廠螺絲相對較短，但車底和電池之間，始終會預留空間供汽車散熱。涉案車輛於電池上放置隔熱物料及海味，必定會影響電動車散熱，一旦鋰電池起火，火勢會迅速蔓延，難以撲熄。

劉續指，電動車須交由專業的師傅維修檢查，因涉及直流電，若處理不當易有觸電風險，「要真係上完堂先夠膽整架車，何況係普通人呢？」他亦呼籲，市民勿自行改裝車輛，以免發生意外。

海關上個月搗破改裝電動車偷運海味案，於港珠澳大橋口岸截查一輛準備離境的電動私家車，揭發其車頭行李箱、車底高壓電池和車底之間，暗藏約24公斤的走私燕窩及約43公斤懷疑受管制魚肚，總值約520萬元。行動中，一名53歲男司機被捕。

據了解，涉案電動車為TESLA。關員發現不法份子大費周章，改裝車頭行李箱及車底高壓電池位置，更換長螺絲及加裝金屬支架，目的為騰出空間私藏貴價燕窩及魚肚，更鋪上隔熱物料保護食材。複雜改裝令關員需由專業技工協助，花2至3小時「拆電」始能調查。

行動中，海關檢獲約24公斤的走私燕窩及約43公斤懷疑受管制魚肚，總值約520萬元。（鄭嘉惠攝）

海關重申，走私屬於嚴重罪行，根據《進出口條例》任何人輸入或輸出未列倉單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬及監禁7年。

另外，根據《保護瀕危動植物物種條例》任何人在無許可證的情況下，輸入或輸出貧危物種，一經定罪，最高可被判罰款港幣1千萬及監禁10年。市民如果發現懷疑走私活動，可致電海關24小時熱線1828080，又或透過舉報罪案專用電郵賬戶 crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑走私活動。

香港海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷（右）及跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察利詠航（左）交代案情。（鄭嘉惠攝）