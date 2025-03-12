中環蘇豪區大廈銅喉被盜　6條共長30米總值$5,000

近期多區均發生銅喉盜竊案，雖然警方已於昨日（11日）拘捕5名涉及全港21宗同類案件的賊人及回收商，惟仍未能杜絕案件再次發生。今日（12日）下午約1時44分，有建築工人報案指，中環卑利街66號地下至3樓位置，共有5條各6米長的銅喉被盜，總長度30米，共值約5,000元。



警員接報到場調查後，將案件列作「盜竊」，交由中區警區刑事調查隊第2隊跟進。



涉事大廈位於中環卑利街66號。（羅日昇攝）

據了解，工人周日（9日）仍見工地內一切正常，至昨日返回時，發現銅喉不翼而飛，遂於今日報警求助。

現場消息指，涉事大廈地下大門上鎖，相信已人去樓空。翻查資料，中環卑利街66至66A號全幢舊樓，由恒地旗下樂晶有限公司於2020年3月中以7,500萬元購入。大廈樓高4層，地盤面積約1,270呎，現有總樓面約3,628方呎，相信大廈待重建。

銅喉失竊案近期屢見不鮮，上周六（8日）筲箕灣愛秩序灣遊樂場有逾100米長銅管被偷，康文署表示已提醒相關職員加強巡邏，並要求警方在晚間及深夜加派警員巡查。

警方則表示，於昨日以涉嫌盜竊及處理贓物罪，拘捕兩名持行街紙的越南籍男子及3名回收店職員，相信與全港多區21宗發生在今年1月至3月的銅喉盜竊案有關，合共有約2,500米長的銅喉被偷去，總值逾100萬元。

▼3月8日愛秩序灣遊樂場逾100米長銅管被偷▼



3月8日，愛秩序灣遊樂場有銅管被剪斷偷走。（資料圖片 / 黃偉民攝）

3月8日，愛秩序灣遊樂場有銅管被剪斷偷走。（資料圖片 / 黃偉民攝）