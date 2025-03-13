救援人員尋獲失蹤人士　直升機獅子山懸停將事主吊起

昨日（12日）下午4時25分，當局接報一名失蹤人士，最後定位位置於金山郊野公園近石梨貝水塘，大批消防員、救護員及警員隨即在荔景華景山莊、海峰花園及金山郊野公園一帶集合，上山搜索，政府飛行服務處亦派出直升機協助搜救。



至昨日深夜時份，救援人員找到事主，正派出直升機吊起事主。至今日（13日）凌晨零時45分左右，直升機將事主吊送到機場政府飛行服務隊總部。據了解，事主清醒，救護車則在飛行服務隊總部等候，再將傷者送院治理。



有讀者向《香港01》表示，今日（13日）凌晨時份，見到有直升機在大圍一帶低飛，並用強光照射山頭。根據航班追蹤網站Flightradar24.com資料顯示，該直升機仍在獅子山近望夫石懸停。

飛行服務隊直升機在深宵開著射燈照亮山頭，隨即將事主吊起，送往飛行服務隊總部，再由救護車送院治理。(讀者提供圖片)

飛行服務隊直升機在深宵開著射燈照亮山頭，隨即將事主吊起，送往飛行服務隊總部，再由救護車送院治理。(讀者提供圖片)

飛行服務隊直升機在深宵開著射燈照亮山頭，隨即將事主吊起，送往飛行服務隊總部，再由救護車送院治理。(讀者提供圖片)

飛行服務隊直升機在深宵開著射燈照亮山頭，隨即將事主吊起，送往飛行服務隊總部，再由救護車送院治理。(讀者提供圖片)

飛行服務隊直升機在深宵開著射燈照亮山頭，隨即將事主吊起，送往飛行服務隊總部，再由救護車送院治理。(讀者提供圖片)

飛行服務隊直升機在深宵開著射燈照亮山頭，隨即將事主吊起，送往飛行服務隊總部，再由救護車送院治理。(讀者提供圖片)

直升機在大圍一帶低飛，並用強光照射山頭。（讀者提供）

直升機在大圍一帶低飛，並用強光照射山頭。（讀者提供）

根據航班追蹤網站Flightradar24.com資料顯示，該直升機仍在山頭懸停。（Flightradar24網站截圖）

▼下午搜救情況▼

救援人員在華景山莊及海峰花園一帶集合，上山搜索。（林振華攝）