西九車禍｜家屬傷心認屍相擁落淚　盼妥善處理死者身後事

西九龍公路昨日（13日）下午發生奪命車禍，一輛GoGoVan狂撼停路中、協助處理另一宗交通意外的消防車，44歲司機傷重身亡。死者家屬今日（14日）到葵涌公眾殮房辦理認屍手續，各人都非常傷心，部分人相擁落淚，只盼處理好死者身後事再作打算。



死者家屬到殮房辦理認屍手續。（黃學潤攝）

死者家屬到殮房辦理認屍手續。（黃學潤攝）

死者家屬相擁互相安慰。（黃學潤攝）

今日（14日）上午10時左右，數名死者家屬到葵涌殮房辦理認屍手續，各人神情哀傷，當中有親屬相擁安慰。他們表示現階段只想辦好死者身後事，其餘事宜稍後再打算。

客貨車撞向消防車後，車頭嚴重損毀，橫亘路中。

案發於昨日（13日）下午1時許，一輛泥頭車沿西九龍公路往九龍方向行駛，至油麻地支路附近失事，撞路邊水馬，姓高（61歲）男司機未有受傷。消防車到場處理，其中一輛消防車停在逆線方向的路面。惟不久後張姓男子駕駛GoGoVan駛至，猛撞消防車左邊車尾。客貨車車頭嚴重損毀，橫亘路中，男司機重傷昏迷，送往廣華醫院搶救，延至下午3時20分不治。

泥頭車司機憶述事發經過。（馬耀文攝）

案發一刻車CAM片段可見，往九龍方向一邊路面，滿佈水馬碎片；涉事泥頭車停泊在路邊，大批消防員在場處理，並封剩一條行車線；而對面線往新界方向亦需封路，一輛消防車停於快線，另兩線仍可行駛。適時，涉事客貨車沿快線駛至，未見有減速直撞向消防車車尾，當時正在消防車後方旁邊步行的一名消防員慌忙閃避，跳坐上路中的分隔石壆。

GoGoX事後回覆查詢時指，對事故深感遺憾，對死者表示哀悼及向其家屬致以深切慰問。獲悉意外後，平台已即時透過內部系統確認司機夥伴身份，正積極聯絡其家屬，並到訪醫院及向其家屬提供適切的支援和即時經濟協助。

GoGoX為涉事司機免費提供團體意外人身保險。事發當刻，涉事司機正處理從渣甸山往錦田的訂單，屬保險涵蓋範圍以內。平台正與保險公司跟進事件。

客貨車猛撞消防車左邊車尾，司機昏迷送往醫院搶救後不治。（馬耀文攝）

西九龍總區交通部特別調查隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9188與調查人員聯絡。

客貨車駛至猛撞消防車左邊車尾，客貨車車頭嚴重損毀。（馬耀文攝）

客貨車司機昏迷送院搶救後不治。