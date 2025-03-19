圖出口冒牌iPhone到英國　兩公司董事被捕　海關檢$640萬貨

海關偵破一宗跨境運送冒牌貨品案，拘捕兩間公司各一名男董事（36歲及55歲），檢獲9,000部懷疑冒牌手機，估計市值約640萬港元。海關相信，兩間涉案公司有合作關係，檢獲的手機部分原擬出口往英國。據知，檢獲的懷疑冒牌手機定價約為500至1,000元，售價較市場同類產品價格低。



海關版權及商標跨境調查組第四隊高級調查主任鄧偉恒交代案情。（黃偉民攝）

上周五（14日），海關於觀塘一間快遞物流中心內，進行打擊轉口冒牌物品行動，搜查兩箱共150部準備出口往英國的舊手提電話。在相關的商標持有人協助下，初步證實電話部分為冒牌物品。經過深入調查，海關鎖定一間位於觀塘區的公司，懷疑是該批冒牌物品的寄貨公司。

至本周一（17日），海關人員採取監控遞送行動，在涉案公司內拘捕寄貨的公司負責人，並搜獲一批約5,100部懷疑冒牌舊手提電話。 其後經過跟進調查，海關人員懷疑另一位於觀塘區的公司與案有關，同日到該公司調查，再搜獲一批約3,900部懷疑冒牌舊手提電話，並拘捕一名公司負責人。 根據初步資料顯示，涉案的兩間公司懷疑有合作關係。

從現場證物可見，檢獲冒牌手機均為Iphone牌子。（黃偉民攝）

行動中，海關總共檢獲約9,000部懷疑冒牌舊手提電話，估計市值約640萬港元。從現場證物可見，檢獲冒牌手機上均有iPhone的蘋果商標。海關版權及商標跨境調查組第四隊高級調查主任鄧偉恒指，兩名被捕人分別為36歲及55歲男子，他們分別為兩間公司的董事，涉嫌觸犯《商品說明條例》，已獲准保釋候查。 由於案件仍在調查中，不排除會有更多涉案人士被捕。

海關會繼續採取執法行動，嚴厲打擊各類進出口及售賣冒牌物品的活動。 海關呼籲，消費者在購物時，應光顧信譽良好的店舖，避免與可疑店舖進行交易；如有懷疑，應向商標持有人或其代理商查詢。 海關亦提醒店舖或售賣物品人士，切勿出售冒牌物品，在採購物品時亦應小心謹慎。 進出口或售賣冒牌物品均屬嚴重罪行，違者需要負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人進出口、 售賣或任何商業用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑無牌活動。