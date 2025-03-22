天水圍夾斗車勾斷輕鐵電纜　港鐵已復修　警拘司機

天水圍天華路近天城路輕鐵電纜被勾斷，導致輕鐵服務受阻，港鐵工人搶修，至上午11時10分，輕鐵天悅站受損的架空電纜完成臨時修復，輕鐵服務逐步回復正常。警方經初步調查，拘捕涉事41歲夾斗車司機。



夾斗車的吊臂勾斷輕鐵電纜。（翁鈺輝攝）

警方稱，姓潘41歲司機報案，指駕駛其夾斗車沿天華路往天慈路方向行駛，至天城路交界，車上吊臂懷疑擊中一段輕鐵天悅站往輕鐵天榮站的電纜 。警方經初步調查，司機涉嫌駕駛危險車輛被捕，現正被扣留調查，案件交由新界北總區交通意外調查隊第六隊跟進。

工程人員在場搶修，預計需要數個小時修復。（翁鈺輝攝）

港鐵人員正在搶修，預計需要數個小時修復。（翁鈺輝攝）

現場消息稱，該輛載有雜草和殘斷樹枝的夾斗車，駛經天華路與天城路交界時，疑吊臂未有摺好而勾到電纜，天逸站、天恒站、天秀站、天悅站、濕地公園站的列車服務一度受阻。

港鐵已報警處理 呼籲道路使用者遵守運輸署制訂的指引

港鐵稱，輕鐵天悅站附近，一架外來吊臂車駛至天華路輕鐵交匯處時，其吊臂與架空電纜觸碰，令該處架空電纜損毁，導致輕鐵服務受阻。來往天恆站至天水圍站（經天慈站一段）及翠湖站的輕鐵服務一度暫停。三條輕鐵綫 （705、706及751綫）一度需要改道。事故期間，港鐵公司曾安排免費接駁巴士，來往705綫及706綫沿途各站，接載受影響乘客，並加派人手在埸協助乘客。港鐵亦透過不同渠道，向乘客發放車務資訊。

港鐵已就事件報警處理，由於輕鐵列車與其他交通工具共用路面，港鐵呼籲道路使用者應遵守運輸署制訂的相關指引，注意道路安全，避免構成任何意外。