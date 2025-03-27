去年廟街虐畜案41貓狗脫煉獄　24狗重獲新生　愛協：搵到溫暖嘅家

去年4月油麻地廟街一宗踢狗虐畜案，揭發41隻貓狗棲身於一個滿佈糞便、蟑螂、老鼠的「垃圾屋」內，所有毛孩健康欠佳，更有狗狗因長戴「鴨嘴式」口罩致鼻樑嚴重受傷，需進行重建手術。



愛護動物協會今日（27日）在facebook專頁透露，警方事後拘捕兩父子，經審訊後兩人分別被判監兩周及4周，其中父親緩刑兩年。愛協收容其中24隻狗後，在警方授權下，已全部尋獲新家，時間最長的一隻花了9個月，終投入新主人懷抱，重獲新生，令人欣慰。



有狗狗因長戴「鴨嘴式」口罩致鼻樑嚴重受傷，需進行重建手術；幸已經康復，尋獲新家。（香港愛護動物協會 facebook）

愛協於帖文表示，去年4月20日，有市民目睹一名男子，在油麻地廟街踢向一隻狗。愛協督察及警方接報到場跟進後，赫見39隻狗及2隻貓，棲身於一個骯髒不堪的單位內，「入面堆滿紙箱同垃圾，地上有糞便，仲有曱甴同老鼠‥‥‥」屋內所有動物狀況欠佳，有狗隻「瞓喺度唔郁」、有部份體重過輕或明顯患有皮膚病、亦有狗隻因長戴「鴨嘴式」口罩，鼻樑形成巨大傷口，需進行重建手術。

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文中續指，警方事後拘捕兩父子，有人承認擁有屋內動物。案件經過審訊後，涉案父親因虐待動物，被判處監禁兩星期，緩刑24個月；涉案兒子因相同罪名，被判處監禁4個月，同時因為公眾滋擾，被罰款1,000元。

經過接近一年，案中大部份毛孩亦重獲新生。愛協指，事後收容並照顧其中24隻狗，其餘動物則交由漁護署帶走照顧。經悉心照料，愛協收容的狗狗逐漸康復，其後在警方授權下，全部尋獲新主人愛錫，「全部都搵到溫暖嘅家，最後一隻狗狗用咗9個月時間先搵到屋企呀！大家睇吓佢哋而家啲生活相，全部都過得好開心！」

經悉心照料，愛協收容的狗狗逐漸康復，尋獲新主人。（香港愛護動物協會 facebook）

▼ 2024年4月20日廟街虐畜案 ▼



資料顯示，去年4月20日下午5時許，警方接報市民報案，指目擊一名男子在廟街22號對開，粗暴用腳踢一隻狗。報案人其後尾隨跟蹤施暴男至一個唐樓單位，再暗中報警。警方到場登門調查，揭發一個小小的閣樓單位，內有超過40隻貓狗，衛生環境惡劣。警方事後以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕當時兩名分別55歲及31歲的父子。

愛協於現場檢獲超過40隻貓狗，部分更為健康狀況欠佳。（梁偉權攝）

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現場環境惡劣，衛生情況差，傳出陣陣異味。（梁偉權攝）