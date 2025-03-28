天恒邨兩貓墮樓1死1傷　34歲女主人被捕　疑搬家前拆走窗網肇禍

天水圍今日（28日）凌晨2時許發生虐貓案，天恒邨恒健樓先後有布偶貓和暹羅貓由高處墮下，一死一傷。元朗警區動物罪案警察專隊人員接手調查後，拘捕上址一名34歲本地女貓主，涉嫌「殘酷對待動物」，她現正被扣留調查。據了解，女貓主房間窗戶一直有安裝貓網，疑她即將搬家，故拆走貓網，並因通風而窗戶開了一條縫，懷疑因此導致貓隻跳出窗外墮樓。她直至今早8時發現兩貓不知所蹤，到管理處查詢，方知凌晨有貓隻墮樓，於是主動聯絡愛護動物協會，其後警方將她拘捕。



暹羅貓墮樓不治。(讀者提供圖片)

今日凌晨2時許，大廈保安員聽到恒健樓出入口對開傳來怪聲，查看下發現一隻貓受傷倒地，於是撿到控制室暫時照顧。未幾，大廈外再傳來巨響，保安再次走出找尋，但在行人路一帶未見異樣，最終在大廈對出行人路上蓋的簷篷發現另一隻貓，奄奄一息。保安員懷疑兩隻貓均從高處墮下，於是報警。

據了解，該頭成年雌性的布偶貓右腳受傷，由愛協帶走進行搶救；而墮樓斃命的是一頭成年雌性的暹羅貓，屍體由愛協撿走；兩隻貓均沒有晶片。據知，人員檢視現場環境，發現是單位的貓網問題，不排除事件為意外。

布偶貓墮樓後受傷，不停發出喵喵聲。(讀者提供)

愛協回覆《香港01》查詢表示，愛協督察今日凌晨抵達天恒邨恒健樓協助處理兩隻貓。離世的貓隻為成年雌性暹羅貓，受傷的貓隻為成年雌性布偶貓，均沒有植入晶片。經初步調查，懷疑貓隻由高空墜下導致離世及受傷。

警方現將案件列作懷疑殘酷對待動物案處理。愛護督察即時帶走受傷的布偶貓搶救，同時亦檢走暹羅貓的遺體，稍後將安排送往漁農自然護理署作進一步解剖及化驗。

愛協指，現時法例未有要求貓主安裝窗網。可是，根據《防止殘酷對待動物條例》第169章，讓動物受到任何不必要的痛苦，均屬違法。如有足夠證據證明動物主人因任何疏忽而導致動物承受不必要的痛苦，即屬違法行為。

主人必須採取適當的安全措施。貓隻主人應安裝窗網門網外，有時候亦會選擇其他方法如封窗、裝安全鎖等。

警員及愛協人員到場調查。(讀者提供圖片)

保安在天恒邨恒健樓出入口對開發現受傷的布偶貓。（李家傑攝）