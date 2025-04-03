警旺角掃黃搗破兩個賣淫場所　10男女被捕

警方表示，旺角警區特別職務隊根據線報及深入調查後，昨日（2日）下午展開代號「搜鷁」的掃黃行動，突擊搜查上海街兩個單位，搗破兩個懷疑賣淫場所，檢獲一批懷疑與案有關的證物，包括記帳簿、避孕套及毛巾。



警方檢獲大批證物。（警方提供）

行動中，警員在該兩個單位內分別拘捕一名52歲的本地男子，涉嫌「管理賣淫場所」；以及9名本地男女，年齡介乎36歲至66歲，涉嫌「進入已根據封閉令封閉的處所」。所有被捕人已被暫控上述罪名，案件將於今日（3日）上午在西九龍裁判法院提堂。

警方提醒，根據香港法例第139章《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁10年。

警方拘捕多人。（警方提供）

警方又指，根據《刑事罪行條例》第153條，一個單位被發現用作色情場所，而涉案人士被裁定與經營該色情場所有關的罪名成立，如果執法人員於法例規定時限內，在同一地點再次發現類似罪行，法庭便可以發出封閉令，任何人違反封閉令將判處罰款及監禁。

警方亦提醒市民，切勿把單位租予賣淫集團。根據《刑事罪行條例》第143至145條，任何人身為業主或處所的租客、佔用人或掌管人，准許或容許處所全部或部分用作賣淫用途，即屬犯罪，一經定罪最高判監7年。