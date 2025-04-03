沙田Tesla與綠Van相撞1人傷　車尾插「槍」惹議　實為消防新工具

今日（3日）上午9時19分，沙田銀城街與沙田圍路交界發生交通意外。一輛Tesla電動車，與一輛專線小巴相撞。Tesla司機輕傷，報警求助。警方到場封路處理，消防員及救護員亦派員到場救援。據悉當時小巴上只有司機一人。



網上圖片可見，涉事Tesla左邊車尾位置插有一把「槍」狀工具，旁有消防員戒備。有網民誤以為Tesla行車時仍插有叉電槍，大惑不解。翻查資料，該工具其實是消防處新亮相的電動車滅火裝置「應急插頭」，消防員會將應急插頭插入電動車的充電插座，模擬充電狀態，防止車輛在不預期情況下突然行駛，對救援人員產生危險。

沙田銀城街Tesla遭綠VAN攔腰撞釀一傷，消防應急插頭防突然移動。（網上圖片）

應急插頭為電動車模擬充電狀態，防止車輛在不預期情況下突然行駛，對救援人員產生危險。（消防處圖片）

因應電動車特性，消防處引入用於撲滅電動車火的工具，包括應急插頭、高壓噴霧喉筆、電動車輛滅火氈、電池滅火系統及臨時水池。

消防處呼籲市民遇上電動車火警時要保持冷靜，立即撤離至安全地方，打999報警；不要嘗試自行撲火，因為電池起火產生的火焰及氣體非常危險，一定要等消防人員到場處理。

消防處早前介紹5款新亮相的電動車滅火裝置，分別是﹕

電動車輛滅火氈﹕覆蓋電動車，以窒息法輔助滅火，防止火勢、有毒氣體及濃煙擴散

電池滅火系統﹕瞬間刺穿電池外殼並直接注水，迅速為電池降溫；從車底電池位置取出，顯示運作情況

應急插頭﹕為電動車模擬充電狀態，防止車輛在不預期情況下突然行駛，對救援人員產生危險

臨時水池﹕以防洪擋板組裝而成，浸沒已燃燒或具復燃風險的電動車，防止復燃

高壓噴霧喉筆﹕產生水霧，覆蓋電動車底的電池起火位置，迅速降溫