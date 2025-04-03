古洞流浪狗疑遭車輛撞斃　與小狗陰陽相隔　義工盼尋肇事者

古洞懷疑有車撞斃狗隻後不顧而去。一個救援流浪動物的專頁在網上發文，指昨日（2日）下午4時許，一隻在馬草壟一帶生活的流浪狗「6B媽」在「志記鎅木廠」地盤外慘被撞斃，肇事車輛更不顧而去，「6B媽」 頭部重創浴血，倒臥地上，最終不治。專頁負責人Bella十分難過，她跟進「6B媽」已4年多，救起共22隻牠生育的小狗。



閉路電視拍攝到意外發生前十多分鐘「6B媽」仍如常進食，詎料突然收到惡耗，「佢食完餐火雞就走咗（死），好突然」。Bella原本打算本周六再到古洞救狗，惟現在人狗永隔，只盼盡快找回撞死「6B媽」的司機，還牠公道。



在古洞馬草壟一帶生活的流浪狗「6B媽」在一地盤外慘被撞斃。（受訪者提供）

事發於昨日下午4時15分至20分左右，Bella收到鎅木廠職員電話說「6B媽」被車撞倒，遂趕至現場了解，但當時「6B媽」已回天乏術，肇事車輛亦已離場。Bella形容「6B媽」手腳及腹部並無大礙，惟頭部嚴重受創，「爆晒、好多血」，口鼻流血。她估計，當時「6B媽」正步向附近一個車房，期間疑有一輛大車轉入地盤時撞倒「6B媽」：「如果唔係無咁傷。」

「6B媽」倒臥在一地盤外。（受訪者提供）

地上遺下大灘鮮血。（受訪者提供）

Bella翻查放在地盤外、供「6B媽」等流浪狗的飲食碗旁的閉路電視，於下午4時發現「6B媽」正在進食義工提供的火雞肉，詎料此為「6B媽」最後身影。

Bella翻查閉路電視，發現「6B媽」下午4時正在進食義工提供的火雞肉，詎料此為「6B媽」最後身影。（受訪者提供）

由於新界東北發展收地，古洞有不少動物被遺棄，Bella跟進「6B媽」4年多，連同牠上兩星期前才生的10隻小狗，基地共救了22隻由牠所生的小狗，惟一直未能救起「6B媽」讓牠與小狗團聚。Bella提及時不禁飲泣，指意外後「完全瞓唔到，一諗到啲B（小狗）就會喊」，「我哋好想幫佢，但估唔到佢食完餐火雞就走咗，好突然」。她又提到從前未曾摸過「6B媽」：「我都同佢講：估唔到要你走咗先摸到你。」

警方接報到場調查。（「520浪浪加油站 加油寶貝」專頁影片截圖）

Bella提到從前未曾摸過「6B媽」：「我都同佢講：估唔到要你走咗先摸到你。」（受訪者提供）

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事後Bella報警求助並聯絡動物善終服務，她亦在專頁發文呼籲目擊者提供車Cam、閉路電視等資訊，希望可以找回撞斃「6B媽」的司機。在同一個地盤另有一隻與「6B媽」相依為命的流浪狗，為免再發生意外，Bella說會於周末盡快救起牠。

《香港01》正向警方查詢案件。