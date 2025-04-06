日本東京兩觀光巴追撞　釀成47傷　港入境處證實一名港人受傷

日本東京昨日（5日）發生觀光巴士追撞事件，事件發生八王子市中央自動車道（高速公路）南下線小佛隧道口，造成47人受傷。



入境處回覆《香港01》查詢時表示，處方獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐日本國大使館、旅遊業監管局及相關旅行代理商了解情況。入境處至今共接獲一宗相關求助，涉及一名港人受輕傷，無需住院，入境處已按其意願提供適切意見及可行的協助。



入境處會繼續與公署、大使館、旅遊業監管局、相關旅行代理商及當事人保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人意願提供可行的協助，提醒身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話:（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

日本東京昨日（5日）發生觀光巴士追撞事件，事件發生八王子市中央自動車道（高速公路）南下線小佛隧道口，造成47人受傷。（日媒截圖）

台媒報道，事發昨日上午10時15分左右，當時路況堵塞，前方觀光巴士疑似減速行駛，行駛在後方的巴士司機稱無注意到前方巴士已煞車，於是就追撞上去。

台媒指，涉事巴士隸屬旅遊平台KKday推出的「富士山一日遊」行程，KKday發聲明表示，經與合作供應商確認本次被追撞的觀光巴士上，有部分KKday旅客，目前行程已終止並有10多名客人送醫檢查，後續將協助旅客返程、提供保險協助並為全部KKday旅客辦理全額退款，以旅客權益為優先考量，另巴士供應商皆合乎當地規範並將提供事故證明。

台媒引述涉事台灣旅客稱，事發後約10多部救護車到場，其餘旅客被疏散後，只能在10度低溫中苦等接駁車，最後苦等5小時才終於能返程。