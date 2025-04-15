扮速遞公司發釣魚短訊　騙信用卡資料消費$66萬　6男判入獄或勞教

警方於2022年11月搗破一個詐騙集團，涉及利用俗稱「貓池」的電話數據機，假扮速遞公司發送釣魚短訊，騙取市民的信用卡資料後，利用相關資料消費66萬元。行動中，6名男子被捕，早前承認「串謀詐騙」罪；經審視後，其中3男的刑罰被加重四分之一，最終4人分別判監28至55個月、兩人被判入勞教中心。



區域法院。（資料圖片）

警方網絡安全及科技罪案調查科人員2022年11月接獲情報，指有人登記及購買大量電話卡，並用作發送大量短訊。人員經深入調查後，同月8日，拘捕6名現年20至47歲的本地男子。

調查顯示，犯罪集團於2022年8至11月期間，在網上購買及登記大量電話卡，並利用俗稱「貓池」的電話數據機，假扮速遞公司發送釣魚短訊，以補付郵費為由欺騙市民於虛構的速遞網站輸入信用卡資料，繼而利用所騙取的信用卡資料，連接電子支付系統消費。涉案損失金額約66萬元。

行動中，人員共檢獲3部電腦、25部手提電話、一部「貓池」，以及50張電話卡等證物。

區域法院。（資料圖片）

6名被捕男子其後分別被控「串謀詐騙」罪，並於區域法院承認控罪，分別於今年2月20日及今日（4月15日）被判罪名成立。

警方根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條，向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後，其中3名男子被加重刑罰四分之一。最終有4人被判囚28至55個月，其餘兩人被判入勞教中心。

警方提醒市民，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可處監禁14年，市民切勿以身試法。