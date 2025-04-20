內地客誤闖大浪西灣非指定地點露營　小紅書發警世文稱遭漁護票控

適逄復活節長假，不少人會露營郊遊，稍一不慎在非指定露營地點內露營便會違法。有內地網民今日（20日）在小紅書發文，指昨日在西貢大浪西灣（西灣）沙灘露營期間，遭多名漁護署人員票控，始驚悉原來有指定露營地點，「西灣有兩個沙灘，只可以紮左邊的（北面沙灘），不能紮右邊的（南面沙灘）」，提醒其他人「在香港一定要做好攻略」。《香港01》正向漁護署查詢。



一名內地網民於小紅書上載照片，指自己於西貢大浪西灣非指定地點露營而被票控。（小紅書圖片）

該篇小紅書帖文指，「在香港一定要做好攻略，扎营（紥營）要在指定地点（地點）」。文中照片可見，沙灘上有生火工具、行山杖及背包等，但沒有營帳；有漁護署人員在場。

有不少內地網民亦大感疑惑，、「不懂」、「不让扎营（不讓紥營）的理由是？」亦有人疑問，「當時你已經拆了營帳？這樣的話，應該告你非法生火！」亦有人稱指營地經常爆滿，「雖然是有官方露營地，但是熱門時間沙灘帳篷都是滿的」。

一名內地網民於小紅書上載照片，指自己於西貢大浪西灣露營時被檢控。（小紅書圖片）

據漁護署網頁資料顯示，西灣營地指定地點為大浪西灣北面沙灘，位於麥理浩徑第二段路旁；西灣南面的沙灘（近士多）則並非露營地點。署方又提醒，由於該營地位於沙灘海岸邊，露營人士必須特別小心潮水上漲。

內地客非法露營已非首次，今年2月馬鞍山昂平有29人被票控。根據《郊野公園及特別地區規例》，在郊野公園及特別地區範圍，只可在指定露營地點內露營或建立帳幕，否則即屬違法，可被檢控，最高可被判罰款2,000元及監禁3個月；在郊野公園及特別地區範圍，亦只可在指定露營地點或指定燒烤地點內生火或用火，違例者最高可被判罰款5,000元及監禁一年。

帖主被票控後，才得知大浪西灣北面沙灘才是指定露營地點。（小紅書圖片）