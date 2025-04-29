荃豐中心商場爆鹹水喉水浸停電　商戶苦不堪言　髮型屋損失6位數

荃灣發生停電事故。荃豐中心商場昨晚（28日）開始停電，多間店舖受影響停業；及至今午（29日）仍有逾30間店舖未恢復供電。《香港01》記者到場視察，發現「災情」嚴重，除多户仍然停電，4條扶手梯亦停止運作；地庫及1樓天花板滲水滴水。



停電令商戶苦不堪言，有服飾店職員指因女廁爆鹹水喉，淹浸整個商場而停電，其店所有木製傢俬遭水淹，無法再用；另一間髮型屋負責人亦指，其店內的木製櫃、地板等，須重新訂做，加上其他費用，損失高達6位數。《香港01》正向南豐集團查詢。



荃豐中心昨晚（28日）起停電，今午（29日）仍有商户未恢復供電。（林振華攝）

服飾店木製傢俬全浸毀

2樓一間服飾店陳小姐稱，周一（28日）凌晨零時許，2樓女廁爆鹹水喉，大量鹹水湧出淹浸該層。至凌晨1時許，才有保安發現立刻關水喉，但為時已晚。及至昨日早上，陳水姐獲其他鄰近商户通知，才驚悉因水浸而停電。

昨日中午趕回店舖，發現積水深達一吋，且已經浸逾10多小時，「好嚴重！好似小朋友玩水咁囉。」店舖內所有物品、傢俬均被鹹水浸過，由於全是木製，均不能再用。她直言損失慘重，無奈稱：「兩日營業額，加上所有傢俬，好難估計（損失）…‥‥」

陳小姐表示，昨日有中電職員到場協助搶修；至昨晚11時許，部份商户回復電力，但今日1樓有約30多户仍然停電。她指，附近有很多商戶的蒸氣機、美容儀器全壞，又質疑管理處完全沒有通知。

2樓服飾店受停電及水浸影響，木製傢俬全浸毀。（林振華攝）

髮型屋損失達6位數

2樓一間髮型舖的負責人吳先生亦欲哭無淚，由於店內所有木製傢俬均被鹹水浸過，無法使用，要重新訂製。他指，店舖所有傢俬均是訂做，每一個木櫃都值5,000至6,000元，加上木地板、數個放在地上充電的電剷、生意額、租金、出糧及重新裝修等費用，總損失高6位數字。

手機配件店無電難做生意

另外，1樓手機配件店陳先生憶述，昨早商場已經停電，漆黑一片及水浸，其店至今仍未恢復供電。他續指，商場修復其中一個電箱，故部份店舖恢復供電，「睇下你好唔好彩，開唔開到你嗰個位啦。」

陳先生直言損失慘重，這兩天不能再做生意，亦要斥資維修，付款機、電子產品，甚至連Wifi都無法使用。他續稱，今日開業數小時，僅得數名客人，生意淡薄，已打算提早收舖，「得小貓幾隻，都唔知點做，唔做㗎啦喇都冇人，諗住收舖，坐幾個鐘又開唔到（電）。」

荃豐中心2樓一女廁爆鹹水喉，淹浸商場，多間商戶導致停電。（林振華攝）

1樓一間手機配件店舖至今仍然停電，所有電子產品、付款機均未能使用，大大影響生意額。（林振華攝）

荃豐中心昨晚（28日）起停電，今日4條扶手梯仍然暫停使用。（林振華攝）

荃豐中心商場多間商户今日（29日）仍未恢復供電。（林振華攝）

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