荃豐中心商場爆水管停電｜南豐：電力今早復常　續與保險公司跟進

荃豐中心商場周一（28日）凌晨生停電事故，至昨日仍有逾30間店舖未恢復供電，有商戶指連同傢俬等，損失高達6位數。南豐物業管理今日（30日）回覆《香港01》查詢時表示，周一凌晨商場2樓一個女洗手間沖廁水喉管破裂，沖廁水流出引致電力暫停供應，商場已派員立即關閉沖廁水供應總掣，及安排承辦商搶修，電力今早已全面恢復正常。南豐物業管理續稱，會繼續與有關承辦商及保險公司密切跟進善後。



荃豐中心商場2樓一個女廁爆鹹水喉，淹浸整個商場，導致停電。（資料圖片/林振華攝）

荃豐中心商場內不少商户受水浸停電影響，苦不堪言。有服飾店職員昨日（29日）受訪時表示，其店所有木製傢俬遭水淹，無法再用，她直言損失慘重，無奈稱：「兩日營業額，加上所有傢俬，好難估計（損失）…‥‥」。另一間髮型屋負責人亦指，其店內的木製櫃、地板等，須重新訂做，加上其他費用，損失高達6位數。

荃豐中心周一（28日）起停電，4條扶手梯暫停使用。（資料圖片/林振華攝）

南豐物業管理表示，客戶服務中心4月28日凌晨接獲報告，指商場因2樓女洗手間沖廁水喉管破裂，沖廁水流出引致電力暫停供應。當值職員隨即關閉商場沖廁水供應總掣，客戶服務中心亦即時加派人手到場協助，並於同日早上安排承辦商檢查，以進行緊急維修。昨日4月29日，大部分商戶已陸續恢復電力供應，及至今日4月30日早上，商場電力供應全面正常。

南豐物業管理續稱，客戶服務中心首要關注受影響商戶及物業使用者之安全，除於事故當日早上以電話方式逐一聯絡商戶，並到訪商舖以協助清理，於維修期間亦適時向受影響商戶更新最新情況。對於事故為商戶、客戶帶來之影響及不便，客戶服務中心深表歉意，並會繼續與有關承辦商及保險公司密切跟進，以妥善安排維修工程及處理善後工作。

荃豐中心商場多間商户昨日（29日）仍未恢復供電。（資料圖片/林振華攝）

荃豐中心2樓一女廁爆鹹水喉，淹浸商場，多間商戶導致停電。（資料圖片/林振華攝）