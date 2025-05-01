紅磡發生車禍。昨晚（30日）11時許，一輛雙層城巴由慈雲山開往機場，沿馬頭圍道左轉入蕪湖街，駛至蕪湖街32號一幢唐樓對出時，唐樓正進行樓宇維修搭建棚架，棚架過份凸出，竹枝插爆巴士上層4塊玻璃，穿過座椅，幸好無人受傷。



當時坐在巴士上層的林先生向《香港01》形容，聽到劈里啪啦聲響以為撞車，發現3至4塊玻璃被竹棚插爆拖爛，直至巴士無法再前行。他表示：「（竹棚）入晒梳化入晒櫈，好彩後面冇人，如果有人都應該bye bye（重創）㗎啦。」



當時坐在巴士上層的林先生向《香港01》形容，聽到劈里啪啦聲響以為撞車，發現3至4塊玻璃被竹棚插爆拖爛，直至巴士無法再前行。他表示：「（竹棚）入晒梳化入晒櫈，好彩後面冇人，如果有人都應該bye bye（重創）㗎啦。」（讀者林先生提供）

涉事的是E23A路線，林先生晚上10時45分左右在鶴園東街站上車，5分鐘後巴士從紅磡街市轉彎到蕪湖街，遇到搭棚大廈。林先生形容：「棚搭到好出，巴士都拗（扭軚）得好多㗎啦，都挨咗落去。」

他上車後登上上層，坐在右邊。巴士左邊後方沒有人，前方則有一個男人坐近樓梯位。他突然聽到劈里啪啦聲，以為撞車，「點知啲玻璃爆晒，係俾啲竹棚呢插到3至4塊玻璃，一路拖，爆晒，跟住拖到車郁唔到停咗。入晒梳化入晒櫈，好彩後面冇人，如果有人都應該bye bye㗎啦。」

玻璃碎落一地，竹棚插過座位，林先生猶有餘悸：「如果有人應該穿晒㗎啦...好彩冇人受傷。」他等待近一小時才能乘搭另一架巴士離開。

巴士上層4塊玻璃撞向棚架，導致玻璃爆裂。（陳永武攝）

事件中，無人受傷，警方接報到場調查。事後有工人爬上巴士車頂，協助鋸開棚架。

巴士上層4塊玻璃撞向棚架，導致玻璃爆裂。（陳永武攝）

巴士上層4塊玻璃撞向棚架，導致玻璃爆裂。（陳永武攝）

巴士上層4塊玻璃撞向棚架，導致玻璃爆裂。（陳永武攝）

巴士上層4塊玻璃撞向棚架，導致玻璃爆裂。（陳永武攝）