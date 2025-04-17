北角城巴車禍．有片｜巨石飛散馬路　壯男出盡力搬石徒勞無功

北角英皇道今日（17日）傍晚發生驚險車禍，一輛A11機場城巴駛至僑冠大廈對開時，失控猛撼路中分隔石壆，車長受傷送院；現場巨石、瓦礫四散一地，電車服務受阻。



網上影片可見，數塊石壆巨石飛出馬路及電車軌，大批途人議論紛紛，有人頻呼：「嘩‥‥‥嘩‥‥‥好勁喎，撞到咁喎！」未幾，兩名男子走出馬路試圖搬走巨石，但幾經辛苦「踎低」借力仍未能成功。之後，再有至少5名男子走出視察，有人更戴上手套，途人則稱「咁重點移到呀？」片尾再有3名男子嘗試搬石，但影片就此結束，未知結果如何。



兩名男子試圖搬走巨石，但經一輪嘗試後始終未能成功。（facebook／Wong Chi 影片截圖）

案發於傍晚6時05分，一輛機場路線的A11城巴，沿北角英皇道西行至僑冠大廈對開時，失控猛撼路中分隔石壆。男車長手部受傷，由救護車送往律敦治醫院治理。據了解，車長報稱閃避切線車輛而失控。

現場可見，城巴撞碎石壆，車頭越過對面行車線，巨石、瓦礫四散一地，佈滿往來回方向的電車軌及馬路。城巴右邊車頭嚴重損毀，車身金屬板撬起。

兩名男子試圖搬走巨石，但經一輪嘗試後始終未能成功，最後返回行人路上。（facebook／Wong Chi 影片截圖）

其後再有多名男子走出視察情況。（facebook／Wong Chi 影片截圖）

最後有3男再次嘗試搬石。（facebook／Wong Chi 影片截圖）