酒店命案｜死者疑曾吸毒　遭水潑拍臉擊額頭　有人稱嘗試將她喚醒

撰文：凌逸德
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旺角太子道西帝京酒店昨日（2日）有女住客昏迷不醒，送院搶救後告不治。據了解，警方調查時，發現46歲陳姓女死者臉有瘀傷，有人報稱目擊死者在房內被人潑水、拍臉及硬物擊額頭。警方懷疑同房一名42歲江姓男友人曾以手襲擊死者，其後逃去，遂於同日在旺角區將男友人拘捕，有人承認曾潑水拍臉，但目的是為了將陳女喚醒。案件列作「襲擊致造成身體傷害」，正待驗屍報告確定死因。

5月2日，刑事調查隊到帝京酒店。（資料圖片/黃學潤攝）

據知，陳姓女事主為越南人，任職美容師，與江男及劉姓女子份屬好友，亦一同認了70歲男子為契爺。前日（1日）兩女一同入住上址酒店房間，房間是由江男預訂的。

當日晚上，三人在旺角區參與派對，劉女先行離開派對場地，返回酒店房間休息。翌日（2日）清晨約5時，陳女與江男亦一同回到房間，當時陳女仍然清醒。至清晨約6時，劉女聽到有人大喊「醒醒」，因而被吵醒，其時江男聲稱陳女抽筋；女友人見陳女昏迷在椅子上，臉有瘀傷，於是聯絡契爺，並由對方報警。警方到場時，只有陳女一人在房內，場內有一名男子的財物，初步並未發現毒品或違禁品。陳女由救護車送院搶救，惜於同日下午5時23分不治。

5月2日，帝京酒店發生襲擊案。（資料圖片/黃學潤攝）

警方經調查後，有人報稱曾見到有人以陶瓷紙巾盒擊中陳女前額，並多次拍打陳女面部及向她潑水，而當時陳女睜眼、四肢僵硬。警方懷疑江男曾以手施襲並逃去，同日於旺角區拘捕他。

消息指，有人承認曾經掌摑陳女及向她潑水，但稱有關行為是想令陳女甦醒，另有人聲稱陳女於派對期間懷疑曾吸食可卡因，但她返回酒店房間時仍神智清醒。案件暫列「襲擊致造成身體傷害」，警方正等待驗屍報告以確定死因，再決定是否須循謀殺方向跟進。

5月2日，警方在帝京酒店調查。（資料圖片/黃學潤攝）
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