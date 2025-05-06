藍田站血案｜被咬傷者剖白「眉心撕開咗」　工作受影響籲街坊小心

港鐵藍田站上周四（5月1日）發生咬人血案，一名20歲青年疑因碰撞問題發難，以一敵眾爆粗狂罵街坊兼動粗；其中一名56歲男街坊慘遭叉頸及咬眉，血流披面。



惹上血光之災的傷者唐先生，今晚（5日）向《香港01》開腔還原遇襲始末，他指街坊一面倒不值該男子所為始勸交，結果有人素諸武力，其傷口因衛生問題無法縫針，「直情將個眉心撕開咗！」現時他每日要洗傷口，對工作大受影響，但希望市民藉今次事件引以為鑒，日後遇上對方要小心為上。



唐先生被咬傷眉心，但因衛生問題未能縫針，只能待傷口慢慢癒合。（傷者唐先生提供）

唐先生憶述，當晚下班途經藍田站回家途中，發現涉案男子不停向兩名長者破口大罵。當時兩老推着一部輪椅，同行尚有一名較年輕的女子，懷疑因為身體碰撞問題，雙方在場口角。該名男子粗口橫飛，態度令人側目，「佢不停係咁鬧，鬧到街坊已經圍住，叫佢唔好咁樣鬧老人家，但佢唔畀老人家走， 話走就推佢下去。」

眼見有人恃勢凌人，對旁人勸解置之不理，唐先生不值其所為斥責：「你都有老母㗎。」對方反駁「我老母死咗好耐喇！」唐先生即拋下一句「有爺生、無乸教」，有人即叉頸及口咬，「好大力捏住，拉我埋去就咬，防唔到佢會咬人。」

有份勸阻青年的事主唐先生（左）被青年出手叉頸。（受訪者提供影片截圖）

中途該名男子一度「休戰」，又打電話着女朋友前來，唐先生一度以為對方「吹雞」，遂催促街坊報警。其後該名男子餘氣未消，又再撲前向唐先生追打，多名街坊上前制止，混亂間全部人倒地，「跌晒落地，佢當時畀3個人壓住咗，我就畀佢壓住，喺佢肚腩捐出嚟！」而該名男子的女朋友，只高呼叫街坊不要打其男朋友，卻沒有制止他打人。

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事件中， 唐先生被咬至血流披面，衣衫染血，但因衛生問題未能縫針，只能待傷口慢慢癒合，「靠近眉心位有牙印，直情將個眉心撕開咗呀，冇得縫針，因為被牙齒咬傷，醫生怕縫針會發炎。」他透露，本身任職建築業，除了食藥及覆診，現時每日要去洗傷口，工作大受影響，「變咗返得半日工。」

唐先生指，之前從未見過該名男子，由於對方身形龐大，故今次事後亦感憂慮，「冇得擔心，但當然會驚，之後見到佢佢又撲埋嚟，真係畀佢彈開，力量好大，再嚟多次都驚呀真係，200幾磅撲埋嚟我都冇符。」他希望街坊小心為上，如見到該名男子，最好避之則吉。

唐先生被青年咬傷眉心，血流披面，鮮血染紅雙手，上衣亦沾有血跡。（受訪者提供影片截圖）

據早前唐先生提供的影片可見，當時多名途人勸阻，青年不斷爆粗，「而家老人家阻X住個地球轉呀！X你老母收嗲啦！」過程中，唐先生拋下一句「有爺生，無乸教」，青年隨即以右手叉其頸，再用左手將他拉近自己，張口狂咬其眉心，唐先生掙脫後已血流披面，衣服染血，隨後雙方繼續多次推撞，混亂間畫面漆黑一片，但仍聽到有女聲尖叫「唔好再打喇！」最後有警員到場，青年仍激動大叫：「唔好掂我！放手！放手！」

警方表示，5月1日晚上約9時05分接獲多個報案，指港鐵藍田站有人打架。有報案人及目擊者表示，見到涉案青年指罵一男一女長者，一名男子阻止青年，但青年叉頸及口咬襲擊對方。警員調查後以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，拘捕涉案20歲姓張（音譯）青年。56歲姓唐男事主眼部受傷，被送到聯合醫院治理。案件由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進。