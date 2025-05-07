旺角男賊毛巾掩女子口拖入後巷　搶$15萬Hermès手袋　警4小時拉人

旺角今日（7日）凌晨發生一宗街頭搶劫案。警方接獲一名女子報案指，於渡船街街頭被一名男賊用毛巾掩口拖至後巷，並搶去其價值逾10萬元的手袋，其後賊人將手袋拋下後便逃去無蹤。警方翻查「天眼」錄影及經調查後，於案發4小時內，在旺角一大廈單位內以涉嫌「搶劫」擒獲疑犯。據了解，一度被搶的手袋和財物總值16萬元，其中Hermès手袋價值約15萬元。



被搶財物總值16萬元，其中Hermès手袋價值約15萬元。（梁偉權攝）

旺角警區刑事調查隊第二隊偵緝督察曾沛文稱，警方今日凌晨1時40分接獲一名31歲姓劉女子報案，指於渡船街街頭，突被一名男子用毛巾掩口拖至後巷，並搶去價值逾10萬元的名貴手袋。受害人立即尾隨男賊，對方見狀將手袋棄於地上後，便逃去無蹤。過程中受害人雙膝有擦傷，但無財物損失。

女受害人被男賊人用毛巾捂口拖至後巷搶劫。（梁偉權攝）

旺角警區刑事調查隊第二隊接手調查案件。曾沛文指，警方根據在旺角區安裝的全港性閉路電視系統，發現賊人進入旺角區一座大廈。警方經調查後於清晨約5時30分，即案發後4小時內進入大廈，在其中一單位內，以涉嫌「搶劫」拘捕涉案45歲姓梁男子，他報稱任職散工。行動中，人員亦於單位內檢獲被捕人作案時的衣着及毛巾。

警方檢獲賊人犯案時所穿的衣着、毛巾等。（梁偉權攝）

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警方強調，對於任何暴力罪行，都採取零容忍的態度。即使匪徒僥倖逃去，警方有方法、有能力在短時間內將他們繩之於法。

搶劫屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁，警方呼籲市民切勿以身試法。