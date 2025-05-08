警搗太空油製毒工場檢$200萬貨　36歲女吸毒者為賺千元涉販毒被捕

九龍城警區特別職務隊根據線報及深入調查後，昨日（7日）展開打擊毒品行動，搗破旺角白布街一個太空油毒品、製毒及儲存倉庫，拘捕一名36歲女子。據知，女子疑有吸毒習慣，受聘於販毒集團，每次販毒帶貨10多粒，可賺取1000至2000元報酬。每粒太空油煙彈售價約350元。



行動中，警方檢獲大量含依托咪酯的煙彈、果味煙油以及固態懷疑依托咪酯原材料，市值約200萬元。



行動中檢獲的毒品總市值約200萬元。（警方提供）

警方九龍城警區特別職務隊第一隊督察張智謙交代案件。（梁偉權攝）

警員昨日（7日）在旺角白布街截查一名形跡可疑的女子，並在該名女子身上檢獲一支電子煙及懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油」）的電子煙。

警員其後搗破附近一個太空油毒品、製毒及儲存倉庫，並在單位內搜出2,432粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈、114支電子煙槍、17公斤懷疑製成依托咪酯的果味煙油、1.5公斤固態懷疑依托咪酯原材料、36克懷疑霹靂可卡因，以及大量製毒和毒品包裝工具，行動中檢獲的毒品總市值約200萬元。

該名36歲姓黃本地女子涉案被捕。（警方提供）

警方九龍城警區特別職務隊第一隊督察張智謙表示，該名36歲姓黃本地女子涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「藏毒」被捕，現正被扣留調查，稍後將被暫控。據悉，被捕女子沒有黑社會背景，惟有吸毒習慣因此被人招募販毒，估計供應該批毒品予西九龍一帶的娛樂場所，例如遊戲機舖及釣魚機賭場。消息指，女子每次販毒，可獲一千至2千元報酬。

警方提醒市民，吸食太空油會損害身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷甚至死亡， 任何將依托咪酯固體轉換成液體的行為均屬違法，將干犯製毒罪。警方呼籲年青人，千萬不要相信不法分子所說，攜帶一兩支電子煙可免罪。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。