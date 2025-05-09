大埔公路奪命車禍｜教車師傅家屬認屍　黯然神傷

本周二（6日）大埔公路發生奪命車禍，62歲姓譚的教車師傅，駕駛電單車在大埔公路被一輛失控越線的Tesla電動車撞斃。今日（9日）其家人到葵涌殮房辦理認屍手續，神情哀傷。



今日（9日）早上10時許，死者家人到葵涌殮房辦理認屍手續，逗留約1小時後離開，不發一言，神情哀傷。

家人認屍後離開殮房。（黃學潤攝）

事發於周二晚上11時許，一輛Tesla Model S電動車沿大埔公路-沙田嶺段往九龍，途經九龍水塘對開時懷疑天雨路滑，失控越過對面行車線，迎頭猛撞一輛本田CB400 Super Four電單車。電單車被撞到剷上行人路，62歲譚姓鐵騎士重創不治。警方調查後拘捕25歲朱姓男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」。

捱撞電單車頭擔斷裂，車轆飛脫，車鈴同樣損毀，全車儼如廢鐵。（陳永武攝）

死者是教車師傅，桃李滿門，車禍後不少學生在網上悼念，稱讚死者生前教學用心、有耐性，紛紛留下「RIP」致哀，並希望死者家屬節哀順變。

現場遺下頭盔。（陳永武攝）

涉事Tesla男司機通過酒精呼氣測試，在警車內接受調查。（陳永武攝）

涉事Tesla車頭損毀。（陳永武攝）

社交平台的學車群組有人發文悼念譚師傅。

沿大埔公路-沙田嶺段往九龍，期間疑失控越過對面線，猛撞一輛本田CB400 Super Four電單車，令62歲譚姓鐵騎士重創不治。據了解，死者為一名教車師傅，桃李滿門。悲劇發生後，社交平台的學車群組有人發文悼念譚師傅，不少人稱讚死者生前教學用心、有耐性，是一名好師傅，對事件感到非常突然，網民亦紛紛留下「RIP」，希望死者家屬能節哀順變。

