打擊電動可移動工具│警新界南多區拘22人　7人用作送外賣

警方表示，新界南總區交通部聯同各警區，一連兩日（12及13日）於荃灣、葵青、沙田及大嶼山，展開代號「朝陽」（Goldensun）的執法行動，打擊非法駕駛電動可移動工具，包括電動滑板車、電動單車及電動三輪車，以及單車違例事項。



行動中，人員共拘捕22人，包括18男4女，年齡介乎25至73歲，他們涉嫌「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛電單車」等罪。

警方檢獲22輛電動可移動工具。(警方圖片)

行動中，人員共檢獲22部電動可移動工具，包括14部電動單車、6部電動滑板車及兩部電動三輪車。當中有7名年齡介乎25至51歲的男子，使用電動可移動工具作送外賣用途。所有被捕人現已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

警方檢獲22輛電動可移動工具。(警方圖片)

此外，人員亦向近百名違規單車人士發出傳票，違例事項包括沒有遵守交通燈號或交通標誌及不小心騎單車等。

警方檢獲22輛電動可移動工具。(警方圖片)

任何人使用任何未經運輸署發牌的電動車，可能違反《道路交通條例》第374章及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。警方續指，有關執法行動會不定期在各警區進行。