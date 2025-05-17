警瓦解跨境犯罪集團　專請內地人開傀儡戶口　清洗黑錢$1.18億元

警方商業罪案調查科本周四（15日）瓦解一個跨境洗黑錢集團，該集團專門招攬內地人做傀儡戶口持有人清洗黑錢，涉及金額高達1.18億元。行動中拘捕共12人，包括兩名骨幹成員及10名內地傀儡戶口持有人，並發現集團在旺角租用一個住宅單位用來策劃及操控洗黑錢的行動基地，並安排傀儡戶口持有人入住。



行動中撿獲手機及銀行文件等。（黃偉民攝）

行動中撿獲手機及銀行文件等。（黃偉民攝）

行動中撿獲大批信用卡。（黃偉民攝）

商業罪案調查科警司郭靜怡稱，去年警方錄得近95,000宗罪案，其中詐騙案佔一半；而去年就詐騙案拘捕1萬人，七成三是傀儡戶口持有人。

警方調查後發現一個本地洗黑錢集團，自2024年7月開始積極招攬內地人來港，協助在傳統銀行和數字銀行開設傀儡戶口以收取各類騙案的犯罪得益。戶口持有人會按照集團指示，到銀行或提款機提取現金後，部份人更安排使用不知名人士的提款卡提取現金，再將現金帶到虛擬資產交易店兌換加密貨幣藉此洗黑錢，以轉換及掩飾犯罪得益的來源。

警方採取行動瓦解一個跨境犯罪集團。（黃偉民攝）

警方發現該集團自2024年中起租用旺角一個單位做行動基地，用來策劃及操控洗黑錢。由2024年7月至2025年5月期間，積極招攬內地人來港做傀儡戶口持有人，戶口主要接收來自不同類型的詐騙案得來的得益。當傀儡戶口持有人來港後會被安排入住行動基地，然後等候指示清洗黑錢。集團曾利用超個550個銀行帳戶，清洗1.18億元，其中有1,000萬元證實是58宗已舉報的詐騙案的部份犯罪得益，這些案件的受害人總損失為4,300萬元。

本周四（15日）警方在多個地點埋伏，發現兩名傀儡戶口持有人離開旺角行動基地，分頭到櫃員機提取現金，再到虛擬資產找換店準備兌換加密貨幣。警員隨即現身拘捕二人，撿獲77萬元現金，成功阻止他們將犯罪得益轉移；再於其他地方拘捕10人；整個行動檢獲105萬元現金、560多張提款卡、多部手機、銀行文件、虛擬資產紀錄等。

被捕人分別9男3女（20至41歲），包括兩名本地骨幹成員及10名傀儡戶口持有人的內地人士。他們透過超過550個本地銀行戶口及虛擬資產交易，清洗總金額接近1.18億1,800萬元。各人已被起訴「串謀洗黑錢」罪，警方相信已成功瓦解一個跨境犯罪集團。

商業罪案調查科情報及支援組警司郭靜怡（中）、訛騙調查組總督察羅婉珊（左）及高級督察謝嘉倫現簡報案情。（黃偉民攝）

警方表示會與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。自2023年10月起，有逾100人因租、借及出售戶口，被法庭就洗黑錢罪行定罪時加重刑罰，刑期增幅介乎八分之一至三分之一（即3至18個月）。警方強調，「洗黑錢」是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。