黃大仙爆食水管｜鳳德道一帶供水陸續復常　水務署署長到場了解

黃大仙鳳德道昨晚（17日）爆食水管，馬路一度被淹浸，即使水退後，馬路仍有大量裂痕，地面凹凸不平拱起，行車線仍然封閉。鳳德邨、鳳凰新村和龍蟠苑居民大受影響，鳳德邨和鳳凰新村供水變弱，龍蟠苑緊急停水。



水務署在facbook專頁交代最新發展，指出署方團隊全力搶修黃大仙鳳德道的水管維修工程，鳳德道一帶包括鳳德邨的供水已經陸續恢復正常，鳳凰新村的供水暫時受阻，工程團隊正努力解決技術問題。至於龍蟠苑，其供水受阻與內部供水系統有關。



水務署署長黃恩諾（左）到場了解維修工作進度。（facebook專頁「滴惜仔」圖片）

署長黃恩諾非常關注事件，到達現場了解維修工作進度，在進行供水調度期間，鳳德道一帶用戶的供水或出現水弱情況，聖母醫院供水不受影響。

在是次事故中，署方感謝當區區議員和關愛隊迅速到達現場提供協助，署方亦與相關屋苑管理處緊密溝通，並就緊急供水安排的詳情和他們互通資訊，為有需要的居民提供適切支援，署方感謝受影響用戶的體諒，並將進行路面修復工作，以盡早重開受影響的路段。

水務署另在網站表示，現場正進行緊急維修水管工程，受到緊急停水影響，龍蟠苑暫停供水，鳳德邨和鳳凰新村供水變弱，水車分別位於龍蟠苑龍璣樓、鳳德邨銀鳳樓、雙鳳街巴士站、鳳德邨碧鳳樓，以及鳳德道巴士站，水箱則位於龍蟠苑，預計5月18日早上11時恢復供水。

水務署共派出兩輛臨時水車供水，分別在銀鳳樓及紫鳳樓對開。（梁偉權攝）

事發晚上7時10分，警方接獲報案，指鳳德道近鳳德邨對開，一條食水管爆裂，不斷有水湧出，來回行車線均受影響，影響範圍估計達400米。九巴巴士線須改道。晚上約8時，有警員在場指揮交通，工人進行搶修，有大面積路面拱起，地面遺有瓦礫，滲水情況仍未解決，馬路被黃泥水淹浸如「黃河」，水流湍急。

運輸署表示，因水管爆裂，鳳德道(來回方向)介乎蒲崗村道與鳳德邨通道之間的全線現已封閉。受影響九巴第3B、10、11、11C、61X、75X、82X、85M、91M及671號線，以及城巴第A23號及N23號線須改道行駛。

即便水退後馬路仍有大量裂痕，地面凹凸不平拱起。（Facebook 黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)Tam Sam ）

有途人站在石壆上拍攝「黃河」。（梁偉權攝）