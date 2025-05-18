黃大仙爆水管｜鳳德道黃大仙方向　介乎蒲崗村道和鳳德邨全線解封

黃大仙鳳德道昨晚（17日）爆食水管，馬路一度被淹浸，即使水退後，馬路仍有大量裂痕，地面凹凸不平拱起，行車線仍然封閉。



運輸署今早（18日）6時38分宣布，較早前因水管爆裂而封閉的鳳德道（往黃大仙方向）介乎蒲崗村道與鳳德邨通道之間的全線現已解封，但鳳德道（往斧山道方向）介乎蒲崗村道與鳳德邨通道之間的全線仍然封閉。



署方表示，受影響巴士路線須改道行駛，有關個別巴⼠路線的最新服務情況，市⺠可參閱巴⼠公司的網⾴或流動應⽤程式內的資訊。

即便水退後馬路仍有大量裂痕，地面凹凸不平拱起。（Facebook 黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)Tam Sam ）

事發昨晚（17日）7時10分，警方接獲報案，指鳳德道近鳳德邨對開，一條食水管爆裂，不斷有水湧出，來回行車線均受影響，影響範圍估計達400米。九巴巴士線須改道。晚上約8時，有警員在場指揮交通，工人進行搶修，有大面積路面拱起，地面遺有瓦礫，滲水情況仍未解決，馬路被黃泥水淹浸如「黃河」，水流湍急。

水務署在facbook專頁指出，署方團隊全力搶修黃大仙鳳德道的水管維修工程，鳳德道一帶包括鳳德邨的供水已經陸續恢復正常，鳳凰新村的供水暫時受阻，工程團隊正努力解決技術問題。至於龍蟠苑，其供水受阻與內部供水系統有關，進行供水調度期間，鳳德道一帶用戶的供水或出現水弱情況。

水務署另在網站表示，現場正進行緊急維修水管工程，受到緊急停水影響，龍蟠苑暫停供水，水車分別位於龍蟠苑龍璣樓、鳳德邨銀鳳樓、雙鳳街巴士站、鳳德邨碧鳳樓，以及鳳德道巴士站，水箱則位於龍蟠苑，預計今日（18日）早上11時恢復供水。

有途人站在石壆上拍攝「黃河」。（梁偉權攝）