屯門漢被指故意放繩　3犬追咬流浪狗B　毛守﹕請停止傷害流浪動物

流浪動物組織「毛守救援」（毛守）昨晚（18日）發布帖文及影片，指連日晚上與義工於屯門西北泳池一帶照料患毛囊蟲病的狗BB，以及嘗試捕捉一頭胸口有傷的成犬。其間，目擊一名男子拖着3隻唐狗散步，他突然放開狗繩，3犬隨即追咬狗BB，其中一隻慘被按在馬路上撕咬。眾人立即喝止並與男子爭執，有義工為狗BB解困時右腳被咬傷。該名男子不斷否認故意放繩，惟在場人士不接納其說法。毛守強烈呼籲﹕「請停止傷害流浪動物 ！」



屯門一名紅衣男子拖狗散步時，被指控故意放繩，讓狗追咬流浪狗b，紅衣男否認。（毛守救援fb影片截圖）

毛守的帖文指出，屯門西北泳池附近山上有不少流浪狗，多年來由好心街坊餵飼。近日一隻狗媽媽帶同6隻狗B，在良景邨一帶徘徊， 不時走進附近地盤， 狗隻數量眾多，毛守多次接獲地盤求助，並發現其中一隻狗B患有毛囊蟲病。毛守已餵食特效藥，但目前已無空間收留新狗隻，在找到暫托家庭後，會展開捕捉行動。惟日前毛守再接獲求助，指該處發現一隻成犬近胸口有傷口，因怕烏蠅蟲侵蝕，毛守多晚在現場守候捕捉。

文中續指，眾人守候期間，狗群慢慢靠近聚集，其間一名男子拖着3隻唐狗在附近散步，「突然放繩追咬在場狗B，剎那間將一隻啡色狗b被按在馬路上撕咬，狗群受驚哀鳴散開跑回山上」。毛守指，他們立即上前喝止，並與男子發生爭執，有義工為狗B解困時，右腳被咬傷， 幸好傷勢不算嚴重。

根據毛守影片顯示，拍片者疑是負責人Kent，他出言指責一名紅衣男子﹕「你放狗咬人，仲要放狗追野狗！你冇X嘢呀嘛？」，稱已拍攝影片，若再見到同類情況，會報警處理。對方否認「我唔係特登放呀」，後來致歉，「係我唔啱，我頭先係甩咗繩」，並指自己亦有養狗，不是故意傷害其他狗隻。但拍片者質疑其說法的可信性，「點會兩隻一齊甩（繩）呢?」，又強調是親眼目擊他放繩追野狗。紅衣男子沒再回應，拖狗離開。