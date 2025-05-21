有片｜牛頭角老翁捱巴士撞　消防員即場心外壓急救　惜傷重不治

牛頭角昨晚（20日）發生奪命車禍，84歲老翁於非行人過路處橫過馬路時，被一輛駛經九巴撞倒。老翁傷重倒地，昏迷不醒；到場消防員不停為他做心外壓急救，惟傷者送院後，延至11時17分不治。



多名救護員及消防員在場，其中一人不停為傷者做心外壓急救。（讀者提供）

由讀者提供的片段可見，傷者倒臥在慢線，多名救護員及消防員在場，其中一名消防員不停為傷者做心外壓急救；而涉事九巴1A線停在中線，車尾遺下傷者的一隻鞋。

警方稱，正調查昨日（20日）在牛頭角發生的致命交通意外，意外中一名男子死亡。晚上10時53分，一名38歲男子駕駛一輛巴士沿牛頭角道南行，駛至近彩雲道休憩處時，撞倒一名正過路的84歲吳姓男子。該名男子頭部嚴重受傷，昏迷被送往聯合醫院治理，於晚上11時17分被證實死亡。而巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 0262或3661 0277與調查人員聯絡

涉案車長登上警車接受調查，事後被捕。（陳永武攝）

巴士左邊車頭擋風玻璃龜裂。（陳永武攝）

九巴回覆指，周二（20日）晚上約10時50分，九巴一輛由尖沙咀碼頭開出的路線1A巴士，駛至觀塘道近得寶商場對開，一名男子於非行人過路處疑橫過馬路，發生交通意外，該名男子被送往醫院後不治。九巴對事件深表難過，已派員對家屬致以深切慰問，會配合警方調查事件。

車尾遺一隻鞋。（陳永武攝）

馬路遺下血跡。（陳永武攝）