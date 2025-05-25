警針對單車違例採取教育執法並行策略　兩日發141張傳票

警方表示，單車不單只是用作消閒活動，甚至成為部分市民代步的交通工具。由於部分市民並沒有駕駛車輛資歷，騎單車期間會忽略交通法例而引致意外甚至悲劇。警方自4月26日起已在新界北地區展開一系列宣傳教育活動，透過街頭宣傳、社區講座及社交媒體等渠道，加強市民對單車安全規例的認知，特別針對較少人注意的違法行為，如在行人路騎單車、單車載客、單車並排行駛等作進行重點宣導，提醒市民相關行為可能觸犯《道路交通條例》。



警方指，新界北總區交通部及各警區人員，於5月24至25日，在總區進行代號「朝陽」（GOLDENSUN）的行動，主要針對騎單車的違例事項，包括沒有遵從交通燈號或交通標誌規定、單車載人、於行人路騎踏單車、鹵莽或不小心騎單車等，一共發出141張傳票。

警方在新界北總區向涉單車違例發出141張傳票。(警方圖片)

警方強調，非常重視道路安全，除持續執法外，更呼籲所有騎單車人士遵守交通規例，特別提醒夜間騎行時，必須在車頭亮起白燈及車尾亮起紅燈。市民應避免在行人路騎單車、無視交通燈號或逆線行車等危險行為，以免危及自身及他人安全，並觸犯《道路交通條例》第374章及其他相關法例。

同時，重申將繼續採取「教育與執法並行」的策略，定期展開宣傳及執法行動，以提升道路使用者的安全意識，從而減少交通意外，令交通暢順。

警方在新界北總區向涉單車違例發出141張傳票。(警方圖片)

警方自4月26日起已在新界北地區展開一系列宣傳教育活動，透過街頭宣傳、社區講座及社交媒體等渠道，加強市民對單車安全規例的認知。(警方圖片)