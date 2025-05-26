毒蛇過山烏潛民居｜香港罕見屬瀕危物種　巿民遇見宜停步讓路

沙田村屋驚現毒蛇過山烏（眼鏡王蛇），盤踞電腦枱嚇煞戶主二人。有逾30年捉蛇經驗的「蛇王」稱，此類眼鏡蛇實屬罕見：「多年來只捉過十次八次。」巿民如在郊外見到，宜停下腳步，讓毒蛇先行離開。



蛇王龐。（資料圖片/蔡正邦攝）

有30多年捉蛇經驗的「蛇王龐」表示，此類眼鏡蛇實屬罕見，他多年來只捉過8至10次。以其個人經驗，會盡量避開與蛇對視，或待牠走入櫃中，從尾部拉出；即使面對面，也會用布袋遮擋其視線，再出手捉蛇，避免「四目交投」。他建議巿民如在郊外見到過山烏：「最好先停下腳步，讓蛇先行離開。」

沙田一村屋凌晨驚現毒蛇，盤踞電腦枱，事主報警求助。（李先生提供）

今日凌晨沙田村屋驚現過山烏，事主李先生向《香港01》憶述稱，他初時以為是電線移動，細看下竟然是一條蛇：「啱啱諗住瞓覺，我女朋友見到電腦枱面有條蛇，喊晒咁跑出嚟嗌救命，我即刻報警」、「見到電腦枱面好似有條電線郁郁吓，原來係條蛇。」



「蛇王」到場向李先生表示那是「過山烏」，帶有強烈毒性，在香港較為罕見。 「蛇王」手到拿來，只消2分鐘便就牠「收服」，並估計是從廁所去水喉潛入屋內。「佢（蛇王）話呢啲咁罕有嘅事唔會比我遇到第二單，再遇到勁過中六合彩。」

翻查資料，過山烏（眼鏡王蛇）在香港已列入受保護瀕危動植物物種，是全球最大毒蛇品種，最長達6米，平均長約3-4米。軀幹長而粗壯，成蛇全身烏黑，背上有淡白橫間，隨着年齡漸褪。腹部米黃色。幼蛇為亮黑色，有幼黃間。幼蛇亦如成蛇般有劇毒，足以致命。

過往漁護署在4月尾發帖指，天氣回暖好多蛇會甦醒出沒活動，遇到蛇時應保持距離，不要刺激牠們，牠們就唔會主動攻擊人。在野外遇到蛇時，記得保持冷靜、保持距離；在民居發現蛇，可以報警求助。