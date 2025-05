今日(29日)下午1時22分,跑馬地摩理臣山道及體育道交界發生交通意外。一輛私家車與的士相撞,兩名司機有驚無險受輕傷,經敷治後毋需送院。警方正調查事故成因。



現場圖片可見,黑色私家車與的士迎頭相撞,其中「小露寳」被剷起,左邊車身懸空,右邊壓住欄杆。

運輸署宣布,因交通意外,黃泥涌道(往跑馬地方向)近體育道的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。受影響九巴士路線109及113號線須改道行駛。現時上址交通繁忙。

私家車與的士迎頭相撞,「小露寳」剷起左邊車身懸升。(Ray Ray/我們都是跑馬地長大的 ( We grew up in Happy Valley ))