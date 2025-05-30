49歲內地漢借兩戶口洗黑錢$552萬　兩罪成立　判監禁42個月

警方於2023年11月至2024年1月接獲多宗報案，有13名受害人墮入網上求職及投資騙案，涉款2,500萬元。經調查後，警方以「洗黑錢」 罪名拘捕並起訴一名49歲內地男子，他涉嫌以兩個銀行戶口一共清洗約552萬港元犯罪得益。今日（30日）他於區域法院承認兩項「洗黑錢」罪，被判罪名成立。法庭批准警方的申請，加重被告三分之一刑期，被告最終被判處監禁42個月。



邊界警區反三合會行動組偵緝督察陳韋晴表示，就網上求職，騙徒向受害人聲稱招聘刷單員，只需將指定貨品加入指定平台購物車，以截圖作實，並將款項存入指定銀行戶口，就可以賺取佣金。期間受害人可能會透過金額較少的任務獲取微小佣金，及後被騙徒引誘投入更大注碼，最終受害人無法取回金錢。

至於投資騙案，騙徒會引誘受害人在虛假網站及應用程式開設戶口投資，但最後受害人未能取回戶口顯示的得益，因此發現受騙及報案求助。

警方隨後展開調查，拘捕一名49歲內地男子，以「洗黑錢」 罪名起訴他。該名男子涉嫌以兩個銀行戶口分別清洗約490萬及62萬港元犯罪得益。案件今日（30日）在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪，並被法庭判處罪名成立。

為了加強以傀儡戶口作洗黑錢用途場的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經過法庭審視後，批准加重三分之一的刑期，被告其後被判處監禁42個月。

邊界警區反三合會行動組偵緝督察陳韋晴表示，警方以「洗黑錢」 罪名起訴一名49歲內地男子，他涉嫌以兩個銀行戶口分別清洗約490萬及62萬港元犯罪得益。（香港警察facebook截圖）

財富情報及調查科申文燕高級督察呼籲，市民如果租借賣銀行戶口比其他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，就有機會干犯洗黑錢罪行。有見使用傀儡戶口清洗黑錢的情況愈趨嚴重，警方就涉及傀儡戶口的適合案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。

以今日案件為例，一名男子因為供戶口予他人利用作清洗黑錢用途，被法庭加刑10個月。 由2023年10月至今，已經有110人因租借賣戶口，因洗黑錢罪定罪及被法庭加刑，刑期分別增加八分一至三分一不等（3至18個月）。

財富情報及調查科高級督察申文燕呼籲市民要保護個人戶口的重要性，緊記銀行戶口，「唔租，唔借，唔賣」。（香港警察facebook截圖）

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬嚴重罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

除大型執法行動，財富情報及調查科在預防洗黑錢方面亦做了教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢的訊息。透過社交媒體平台、公私營機構及政府部門合作，在不同商場、街市及巴士車身等平台展示反洗黑錢海報，亦會在電台及電視台節目時段宣揚反洗黑錢訊息。警方希望透過不同途徑提醒市民保護個人戶口的重要性，緊記銀行戶口，「唔租，唔借，唔賣」。