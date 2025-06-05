中學教師墮樓亡︱學生稱死者為人友善　較早前發現「面色唔太好」

鴨脷洲海怡半島上周六（5月31日）一名42歲姓葉男子墮樓尋短。消息指，葉男為香港仔聖伯多祿中學教師，生前患抑鬱症逾半年，近日疑因工作壓力而令精神情況進一步惡化。有學生《香港01》記者提到，葉老師性格風趣友善，受學生歡迎，午餐亦會與學生一同用膳，惟早前留意到他「面色唔太好，睇落去唔係太舒服，心裡面（唔舒服）」。



香港仔聖伯多祿中學校有老師疑受情緒病困擾，不堪工作壓力墮樓亡。（鄭嘉惠攝）

今日（5日）早上，《香港01》記者到香港仔聖伯多祿中學了解，該校學生向記者表示，葉老師主要教高年級學生，任職電腦及科學科，並指他性格風趣友善，受學生歡迎，會與學生談天及一同午膳。

有學生透露，較早前留意到葉老師「面色唔太好，睇落去唔係太舒服」，較之身體不適更像是「心裡面」不舒服，惟當時未知其因。校方向發出通告提及一名老師離世，事後不少同學在社交平台發文悼念葉老師。

網上昨晚（6月4日）起有大量帖文悼念葉老師，讚揚他為「真係一個好好嘅老師」、「對教學有熱誠，對學生真心教」，並轉發聖伯多祿中學校方昨日發出的通告，內容講述該校一名老師於上星期「不幸離世」。校方稱，獲知噩耗後，全校師生都極為難過和悲痛，又指事件交由警方調查，「我們不宜對事件作揣測或下判斷」。

一名42歲姓葉男子於5月31日墮樓身亡，據悉他為聖伯多祿中學教師，該校6月4日向家長發通知，指一名老師於上周「不幸離世」。（Threads @spss_meme）

學校又表示，已即時啟動危機處理程序，並透過班主任，於昨早在班內把這件不幸事件通知學生；學校教師、社工/輔導人員及教育心理學家已即時為受影響教師及學生提供輔導，協助他們疏導情緒。校方提醒家長在未來數星期留意子女情緒，給予適切關心和安慰，並呼籲家長與校方保持聯絡，以便學校及早提供協助。

事發於5月31日下午約4時50分，警方接獲多人報案，指一名男子在海怡半島一大廈窗邊，懷疑企圖跳樓，事主其後由高處墮下。救護員趕至，經檢驗後證實他已當場死亡。警方經初步調查，證實42歲姓葉男事主為上址住戶，相信他由單位墮下。現場沒有檢獲遺書，警方將安排為事主驗屍確定死因。據了解，葉男生前有情緒病紀錄，並受工作問題困擾。案件列作「自殺」處理。

一名42歲姓葉男子5月31日在海怡半島墮樓身亡，據悉他為聖伯多祿中學教師。（資料圖片）

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