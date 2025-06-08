有片｜旺角後巷3警制服男子　倒地糾纏3分鐘　鉸剪腳箝下身鎖手銬

旺角豉油街後巷，昨晚（7日）有可疑男子被警員截查，其後有人激烈反抗，雙方倒地糾纏整整3分鐘。據讀者指，事發於昨晚9時許，其提供的影片可見，現場為豉油街近上海街一後巷近路口，兩名軍裝及一名便衣警員，合力撳地制服一名灰衣男子及鎖上手銬。



男子激烈反抗，3名警員要合力將他按在地上。(讀者提供影片截圖)

片中可見，灰衣男臉部朝下，被壓在地上，腳上波鞋疑甩脫。他不時掙扎反抗，令警員難以上手銬，連喝「攞嗰隻手嚟！」、「唔好郁！」惟灰衣男未有理會，更多次抬頭疑想「趷起身」。

男子激烈反抗，3名警員要合力將他按在地上，一名軍裝警員在上方將他壓住。(讀者提供影片截圖)

在旁「瞓身」制服他的軍裝警員，用手壓低頭部，施「鉸剪腳」箝住其下身，又曾以身體將其壓在地上，確保他無法逃走。灰衣男後來連聲大喊「透唔到氣呀」，猛力翻身，在上方的警員亦被其推跌，但雙腳繼續緊箝灰衣男的下身。灰衣男一度企圖坐起，警員急叫「唔好郁呀，瞓低先，伸直隻腳」，確定其雙手已鎖上手銬後，才讓他坐起。

男子猛力翻身，在上方的警員被推向一邊。(讀者提供影片截圖)

讀者形容，當時男子激烈反抗，最終警員要「兩個手銬連埋一齊先將佢制服到」。

《香港01》記者其後返回現場了解，惟現場已經清理。附近店舖職員指，事發時有警員巡邏，其間在一間電訊設備店舖外截停一名男子，之後將他帶至後巷調查，隨後便發生片中情況。

警員繼續用「鉸剪腳」緊箝其下身。(讀者提供影片截圖)

男子最終被鎖上手銬。(讀者提供影片截圖)