新田公路3車相撞　泥頭車車頭變廢鐵　貨車剷路肩撞斷鐵欄

今日（6日）下午1時，新田公路（往上水方向）近文天祥公園，一輛重型貨車、中型貨車及私家車相撞，全部司機均輕傷。救援人員到場為傷者治理。網上圖片可見，最前車為泥頭車，其車頭嚴重變形凹陷，猶如廢鐵，有人爬入車拿走個人物品，另一輛私家車撞向泥頭車車尾，另一貨車則剷上路肩，撞斷鐵欄。



運輸署指，因交通意外，新田公路(往上水方向)近文天祥公園的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

最前車為泥頭車，其車頭嚴重變形凹陷。（元朗公路塞車關注組/Ray Tai影片截圖）

九巴宣布，受新田公路交通意外影響，九巴及龍運途經該區的巴士路線需改道行駛。

九巴路線279X [粉嶺（聯和墟） ⇋ 青衣站] 及978 [會展站 ⇋ 粉嶺（華明）]往青衣及港島方向班次將改經吐露港公路、尖山隧道。

279X [粉嶺（聯和墟） ⇋ 青衣站] 往九龍方向臨時不停大欖隧道轉車站、青衣西路青華苑（臨時站將設於青康路青華苑）

978 [會展站 ⇋ 粉嶺（華明）] 往九龍方向臨時不停大欖隧道轉車站

龍運路線 A43 [粉嶺（聯和墟） ⇋ 機場（地面運輸中心）] 往機場方向班次將改經吐露港公路、尖山隧道，不停大欖隧道轉車站

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，龍運顧客服務熱線2261-2791，或使用九巴及龍運網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

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另外，下午1時32分，新田公路往上水方向亦發生交通意外，涉及巴士、私家車、中型貨車，一名巴士乘客腳輕傷。運輸署指，因交通意外，新田公路(往元朗方向)近新田交匯處的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。