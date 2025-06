網上流傳一條影片,顯示一輛私家車在跑馬地司徒拔道港怡醫院對開迴旋處失事撞欄杆,司機倒駛欲離開,但再次撼落同一段欄杆。據了解,事發時有途人報警,惟警方到場後涉事私家車已離開。及後,一名89歲婦人致電報案,指較早前撞車後離開,駕車回家檢查車輛並感到不適,她其後由救護車送院。



私家車撞欄。(車cam截圖)

私家車撞欄後倒駛,可見其車頭損毀。(車cam截圖)

私家車撞欄後倒駛,惟再次撞欄。(車cam截圖)

片段長約半分鐘,甫開始私家車已經撞落欄杆,然後司機緩緩倒車。當時可見車頭損毀,泵把甩脫。當司機再次駛前時,卻又再撞落同一段欄杆。而拍攝者目擊撞擊,多次失聲高叫:「 Oh my God! Oh my God!」顯得相當驚訝和擔心。

警方稱,事發於今日(19日)早上7時14分左右,有途人報案指一輛白色私家車在迴旋處失事,撞毀約6米長欄杆,沒有停車並離開。警方到場時亦未發現涉事私家車。

警方及後於上午8時許,再接獲涉事私家車的89歲女司機於大坑半山嘉寧徑豪園住所報案,指自己較早前發生交通意外及感不適。警方經調查後,在其住所找到涉事車輛及女司機,她由救護車送往律敦治醫院治理。案件列作「交通意外有人受傷」處理。