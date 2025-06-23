警旺角打擊非法賣淫　拘一名35歲本地男子

旺角警區特別職務隊今午（23日）在區內展開代號「搜鷁」（STEMPICKER）的掃黃行動，突擊搜查上海街一單位，搗破一個懷疑賣淫場所。



行動中，警方於涉案單位檢獲記帳簿、避孕套、毛巾等證物，並拘捕一名35歲姓陶的本地男子，他被控一項「管理賣淫場所」罪，案件將於7月25日在西九龍裁判法院提堂。



行動中，警方拘捕一名本地男子。（警方提供）

根據香港法例第139章《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁10年。警方呼籲市民守法，嚴格遵守相關規例，將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動。