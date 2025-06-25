越南婦失蹤｜案件疑涉謀殺 警拘1女協助疑犯 將在堆填區講案情
撰文：凌逸德
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警方重案組連日調查一宗失蹤人口案，案中一名姓梁（49歲）越南籍女子離家後失蹤。重案組探員及鑑證科人員昨日（24日）起到長沙灣青山道152號一個劏房單位搜證。消息指，經調查後，警方懷疑案件涉及謀殺，拘捕一名女子涉協助疑犯，仍在追查主犯下落，警方將在屯門新界西堆填區（稔灣堆填區）搜索，並稍後召開記者會交代案情。
49歲越南籍女子梁思芯上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，西九龍重案組鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，昨日（24日）起在長沙灣青山道展開調查工作。
鑑證科人員利用可照出血迹的弧光燈蒐證，警員檢走多袋證物，包括疑似刀柄、高腳木枱、大支裝漂白水、清潔劑、電飯煲、鐵架及多個器皿。今日中午時份再到大廈後巷及水塔調查，並向附近店舖索取閉路電視錄影，翻找路邊垃圾和垃圾桶。
青山道單位分租予越南人
涉事單位的業主，今早到現場了解情況；該單位間開5個劏房，其中一個劏房被警方封鎖。業主透露，涉事劏房租予一名越南人，對方其後再出租予同鄉，流動性甚大，經常有不同人出入。
《香港01》聯絡到事主胞妹，稱家姐梁思芯洋名Lisa，由越南來港36年，與前夫育有一對子女（18歲及13歲），子女隨她同住，現時有要好男朋友，對方亦育有一女兒（13歲），一家5口同住旺角太子。警方向她表示：「家姐第一日（21日）跟個男人上咗巴士，然後一齊落車...差人仲搵緊（家姐）。」但梁妹不認識上車和落車位置。
▼凌晨時分警方在單位調查▼
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