越南婦失蹤｜案件疑涉謀殺　警拘1女協助疑犯　將在堆填區講案情

警方重案組連日調查一宗失蹤人口案，案中一名姓梁（49歲）越南籍女子離家後失蹤。重案組探員及鑑證科人員昨日（24日）起到長沙灣青山道152號一個劏房單位搜證。消息指，經調查後，警方懷疑案件涉及謀殺，拘捕一名女子涉協助疑犯，仍在追查主犯下落，警方將在屯門新界西堆填區（稔灣堆填區）搜索，並稍後召開記者會交代案情。



一名越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，並翻查附近商舖閉路電視。西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳亦到場。（黃學潤攝）

25日中午時分，大批探員到涉事單位。（黃學潤攝）

49歲越南籍女子梁思芯上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，西九龍重案組鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，昨日（24日）起在長沙灣青山道展開調查工作。



鑑證科人員利用可照出血迹的弧光燈蒐證，警員檢走多袋證物，包括疑似刀柄、高腳木枱、大支裝漂白水、清潔劑、電飯煲、鐵架及多個器皿。今日中午時份再到大廈後巷及水塔調查，並向附近店舖索取閉路電視錄影，翻找路邊垃圾和垃圾桶。

越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，今日（25日）通宵以使用調查兇殺案常見的儀器弧光燈搜證。（黃學潤攝）

青山道單位分租予越南人

涉事單位的業主，今早到現場了解情況；該單位間開5個劏房，其中一個劏房被警方封鎖。業主透露，涉事劏房租予一名越南人，對方其後再出租予同鄉，流動性甚大，經常有不同人出入。

《香港01》聯絡到事主胞妹，稱家姐梁思芯洋名Lisa，由越南來港36年，與前夫育有一對子女（18歲及13歲），子女隨她同住，現時有要好男朋友，對方亦育有一女兒（13歲），一家5口同住旺角太子。警方向她表示：「家姐第一日（21日）跟個男人上咗巴士，然後一齊落車...差人仲搵緊（家姐）。」但梁妹不認識上車和落車位置。

警方搜查青山道一個單位，相信與一名姓梁（49歲）越南籍女子有關，其胞妹在網上尋人，指事主於上周六（21日）離開旺角太子的住所後失蹤。（facebook圖片）

警方曾爆門搜索同幢唐樓另外兩個單位。（黃學潤攝）

西九龍重案組探員今日（25日）早上再到現場調查，包括在附近餐廳翻查閉路電視錄影。（黃學潤攝）

西九龍重案組探員搜查附近垃圾桶尋找可疑物件。（黃學潤攝）

警方在青山道一個劏房單位調查一宗失蹤人口案。（黃學潤攝）

▼凌晨時分警方在單位調查▼



探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

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