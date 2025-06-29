大角咀的士乘客疑不滿被喚醒　刀襲司機下車逃200米　涉傷人被捕

大角咀發生傷人案。今日（29日）凌晨5時許，警方接獲一名的士司機報案指，在角祥街與大全街交界停車時，被男乘客以利器割傷手指。司機負傷追趕，警員戴上頭盔和穿上戰術背心到場，在利得街一間酒店拘捕一名姓莊（31歲）男子涉嫌傷人，並在酒店附近檢獲一把長40厘米的牛肉刀。據了解，有人疑不滿到達目的地時被喚醒，於是用牛肉刀割傷司機。



的士司機在救護車接受治理。（馬耀文攝）

就現場所見，多名警員戴頭盔和穿上戰術背心，在報案地點約200米外的利得街36至38號一間酒店拘捕一名黑衣男子，將他帶上警車接受調查。

現場消息指，男乘客襲擊的士司機，二人其後於車外爭執，男子往利得街逃去，的士司機追趕及報警。警方於利得街一間酒店尋獲該名男子，他被發現時滿身酒氣、語無倫次，聲稱自己到酒店尋人，警員於是將他拘捕。

多名警員戴頭盔和穿上戰術背心，將疑犯帶上警車接受調查。（李家傑攝）

警方凌晨5時58分接獲35歲的士司機報案，指31歲姓莊男乘客不滿到達目的地時被其喚醒，二人於角祥街與大全街交界對開發生爭執，其間莊男懷疑以一把長約40厘米的牛肉刀襲擊司機，其後逃去。

人員接報到場，經初步調查，在旺角利得街36至38號一酒店的大堂附近拘捕莊男，當時他身上有酒氣，人員亦於酒店附近檢獲涉案牛肉刀。莊男涉嫌傷人被捕，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進。

莊男報稱不適，的士司機手指受傷，二人均清醒被送往廣華醫院治理。