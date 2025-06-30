消防處聯同海關全港打擊非法加油　搗6油站將檢控6人

消防處與香港海關一連兩星期（16至29日），進行代號名為「擊破」的全港打擊非法加油站聯合行動，於深水埗區、離島區、屯門區、元朗區及北區，共搗破6個非法加油站，檢獲約8,600公升柴油和約6,800公升電油，市值超過55萬元，並扣查5輛涉案車輛。



行動中，消防處人員及海關人員發現大批入油工具，並截查6人，懷疑與案件有關。他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《應課稅品條例》，將會被檢控。人員亦會向法庭申請充公涉案的柴油及電油。



消防處及海關聯合打擊非法加油活動。（消防處提供）

消防處表示，一向致力打擊任何形式的非法加油活動。消防處重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

消防處及海關聯合打擊非法加油活動。（消防處提供）

此外，根據《危險品條例》，柴油的一般豁免量為500公升，汽油的一般豁免量為25公升。任何人士如製造、貯存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡及導致財物損毀，後果非常嚴重。

消防處及海關聯合打擊非法加油活動。（消防處提供）