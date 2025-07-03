深水埗劏房雙屍｜同母異父姊弟燒炭亡　警列謀殺及自殺案

深水埗昨日（3日）發生雙屍命案，一對同母異父姊弟在福榮街63-69A號唐樓劏房單位內燒炭身亡。警方將案件列作謀殺及自殺案，暫交由深水埗警區重案組第一隊跟進。



現場是福星樓一個單位。（翁鈺輝攝）

警方昨日上午接獲一名男子報案，指因為租客失聯，於是到福榮街63-69A號唐樓劏房單位上門查看，揭發一男一女倒斃在內。警方在場發現一盆燒過的炭，懷疑有人燒炭尋短。消息指，兩名死者為同母異父姊弟，同住於涉案單位。姓尹（41歲）姊姊持行街紙，且智力有問題，需姓梁（33歲）弟弟長期照顧，懷疑有人因此厭世而燒炭自殺。



據悉，姓關（59歲）業主因為租客失聯，於昨早約11點30分到福榮街63-69A號唐樓劏房單位查看，到達後發現無人應門，開鎖後發現兩名住客昏迷不醒，於是報警求助。救護員到場證實兩名事主死亡。法醫下午到場初步檢驗遺體，調查人員在場搜證至傍晚離開。仵工晚上約9時到場，將遺體送至殮房。

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據了解，涉案家庭不是社會福利署社工跟進個案。社署回覆《香港01》查詢時表示，當區綜合家庭服務中心社工正嘗試尋找死者的家人，以提供適切協助。

深水埗福榮街福星樓一對姐弟倒斃劏房內，仵工晚上到場，將男死者（左）和女死者（右）遺體送往殮房。（林振華攝）

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