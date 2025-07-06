酷熱天氣警告下行山　3小時至少3人疑中暑　需由直升機救起

連日來天氣炎熱，天文台持續發出酷熱天氣警告，而今日（6日）最高氣溫達35度，有行山人士接連感不適，懷疑中暑，3小時內至少有3宗求助個案，分別發生在元朗八鄉雞公嶺、西貢響螺角山及上水蕉徑，3人均由政府飛行服務隊直升機救起，其中2人一度不省人事，幸送院時恢復清醒。



元朗八鄉雞公嶺有行山人士不適，男事主抵院時需戴上氧氣罩協助呼吸。（羅日昇攝）

一對夫婦今早11時從西貢海下出發遠足行山，及至下午3時，兩人到達響螺角山頂。根據天文台紀錄，當時西貢區氣溫約34度，女子因天氣炎熱而感到不適及抽筋，其丈夫見狀報案。政府飛行服務隊奉召到場，二人由送往灣仔停機坪，再由救護車送到律敦治醫院治理。事件中，女子清醒沒有受傷，案件列「求警協助」。

政府飛行服務隊直升機奉召將事主送院。（羅日昇攝）

相若時間，元朗八鄉雞公嶺亦有一名男子行山中暑。一名姓陳（44歲）內地男子下午2時偕友於八鄉粉錦公路打石湖村出發前往雞公嶺，及至3時12分懷疑中暑感到不適並向友人求助，最後政府飛行服務隊奉召到場，由直升機救起送往東區醫院搶救。事發時氣溫達35度。

一名女子疑在上水蕉徑行山期間中暑不適，幸仍清醒，最後由直升機救起送院。抵院時需戴上氧氣罩協助呼吸。（羅日昇攝）

及至今日傍晚5時57分，氣溫回落至約32度。警方再接獲一名男子報案，指在上水蕉徑行山期間，其中一名同行女子懷疑中暑不適。

政府飛行服務隊奉召到場，發現事主陷入半清醒狀態，隨即由直升機救起送往東區醫院治理。女子抵院時清醒，需戴上氧氣罩協助呼吸。