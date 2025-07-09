藍田連德道九巴與貨車迎頭撞　貨車車斗撞到散　13人受傷

今日（9 日）上午9時半左右，藍田連德道有九巴與貨車迎頭相撞，多人受傷。大批救援人員在場協助，經初步檢視後，10女1男巴士乘客及兩車司機由救護車送往聯合醫院治理。據了解，傷者經救護員分流，其中3人傷勢略為嚴重、10人輕傷。



現場所見，214線九巴的擋風玻璃碎裂，車頭及右邊車身損毀；密斗貨車損毀嚴重，整個車斗撞散，大量貨品及雜物跌出散落地上。



運輸署宣布，因交通意外，連德道（來回方向）近將軍澳道的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

連德道有九巴與貨車相撞，多人受傷。（馬耀文攝）

巴士女乘客程小姐憶述稱：「當時就係瞓緊覺，突然之間嘭一聲，聽到嘭一聲，我就飛咗去前面、跟住又彈咗去後面。好驚囉！大家都嗌，好驚呀！」

程小姐在車程中睡覺，突然間聽到「嘭」一聲：「我就係飛咗前面、跟住又彈咗後面。」（蘇樂瑤攝）

貨車車斗被扯開，一地雜物。（馬耀文攝）

貨車疑失控越線與巴士相撞。（馬耀文攝）

貨車車斗被扯開，一地雜物。（馬耀文攝）

貨車車斗被扯開，一地雜物。（馬耀文攝）

貨車車斗嚴重損毀，大量貨品、雜物掉出車外，散落一地。（讀者提供）

九巴回覆指，九巴一輛路線214巴士駛至連德道時，對面線一輛貨車疑失控越線撞向巴士車頭，初步車長及多名巴士乘客受傷。九巴提醒其他駕駛者在狹窄路段小心駕駛，避免釀成意外。

九巴又指，受藍田連德道交通事故影響，途經該處的巴士路線需改道行駛，班次或因而有所延誤。

往九龍方向需改道行駛路線：

93K [寶林 ⇌ 旺角東站]、98A [坑口(北)(將軍澳醫院) - 牛頭角站(循環線)]、98C [坑口(北)(將軍澳醫院) ⇌ 美孚]及 213M [安泰 - 藍田站(循環線)]。

來回方向需改道行駛路線：

214 [油塘 ⇌ 長沙灣(甘泉街)] 及 613 [安泰(西)(和泰樓) ⇌ 筲箕灣]

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴及龍運網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

貨車車斗嚴重損毀，大量貨品掉出車外。（讀者提供）

藍田連德道巴士與貨車相撞。（香港公共交通智庫圖片）