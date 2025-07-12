警員擎槍｜民眾直擊平治逆線　無路可逃剷行人路圖逃走　眾警包圍

尖沙咀發現「毒品快餐車」。消息稱，本周五（11日）晚上10時許，西九龍總區交通部執行及管制組巡經山林道和彌敦道交界時，見到一輛平治私家車左搖右擺，示意對方停車，司機反而快速駛走兩度逆線，撞向一輛的士，最終剷上金巴利街垃圾站對開右邊行人路，警員下車截停平治，其間警員一度擎槍，警員在車上檢獲懷疑可卡因和兩支伸縮警棍，以涉嫌「狂亂駕駛」、「販運危險藥物」、「管有違禁武器」和「無牌駕駛」拘捕車上3名男子，通知警犬到場作進一步搜索。



網上流傳相關影片，可見平治和警車一前一後沿加連威老道追逐，警車一直響號，平治左轉逆線轉入信義街，拍片者立即走近，見到一輛的士停在信義街，車頭損毀，但平治和警車不知所終，拍片者詢問「轉咗左？」，繼而獲悉兩車再度左轉逆線轉入金巴利街，於是前往了解。



平治已經剷上金巴利街垃圾站對開右邊行人路，另一輛私家車停在平治左邊，警車則停在平治後面，3名警員包圍平治，其中一名涉案男子下車，雙手正被手銬反鎖，警員大聲要求車上人士「唔好玩嘢」，雙方繼續對峙，其他警員到場增援，影片便結束，由於案件發生在鬧市中，所以一直吸引民眾駐足觀望和拍攝。



上載者在網上表示，平治「逆線轉左去垃圾房方向」，適逢其他車輛駛至，平治見無路可逃，於是「剷上行人路逃走，點知唔夠位」，警員趕至到場作出拘捕，爆粗形容「好X刺激啊」。



平治和警車一前一後沿加連威老道追逐，警車一直響號，平治左轉逆線轉入信義街。（網上影片截圖）

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3名被捕男子黑布蒙頭，警犬到場搜車。（李家傑攝）

3名被捕男子黑布蒙頭，警犬到場搜車。（李家傑攝）