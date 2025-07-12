大角咀男踢波暈倒｜66歲男落場10分鐘昏迷倒地　留醫3日不治

本月8日下午約3時15分，一名66歲姓羅男子在大角咀櫻桃街公園的人造草地足球場踢波，懷疑不適，落場約10分後突然昏迷倒地，波友見狀報警求助，不但即場為羅男以心肺復甦法（CPR）施救，甚至跑逾200米尋找自動心臟除顫器（AED）。救護員其後到場，將仍然昏迷的羅男送到廣華醫院搶救。延至昨日（11日）傍晚6時16分，羅男最終不治。



事發時，身穿紅色波衫的事主已倒臥球場草地，不省人事。（讀者提供）

《香港01》記者事發後曾返回現場了解，有目擊波友當時稱，羅男落場約10分鐘後，突然於禁區對開位置暈倒，意識渙散，無法講出姓名。其他波友除即時為羅男急救外，亦有人欲尋找自動心臟除顫器（AED）協助施救，惟於球場對開簽場處尋找不果，唯有跑到約200多米外的球場辦事處求救，男職員攜帶AED趕抵時，已有救護員到場施救。翻查「AED搵得到」網上資訊平台，距離涉事球場最近的AED，位於球場旁的理工大學西九龍校園LG層，該處距離球場直線距離約數十米。

康文署事後回覆《香港01》查詢表示，該署大部分體育場地都設有自動心臟除顫器，亦會在當眼處標示其位置，以便市民在有需要時取用。櫻桃街公園的辦事處位於公園中心位置，辦事處外設有一部自動心臟除顫器，而在公園不同當眼位置，包括七人足球場的告示板，已張貼自動心臟除顫器的位置圖。7月8日有人在七人足球場內暈倒時，場地清潔員工告知一名使用者公園內自動心臟除顫器的位置，並即時通報場地辦事處職員，以便前往現場提供支援。

現場消息指，波友趕抵辦事處後，有職員得悉情況，已立即帶同AED，與求助人一同跑往現場，但抵達時已有救護員為事主急救，故未有使用職員帶來的AED。

根據消防處「AED搵得到」網上資訊平台，除球場200多米的辦事處外，櫻桃街公園附近還有至少3部AED。最接近的AED，則位於球場旁邊的理工大學西九龍校園LG層，與球場直線距離約數十米。

消防處於2021年6月正式公布「AED 睇得到 用得到」計劃，並推出「AED搵得到」網上資訊平台（https://es.hkfsd.gov.hk/care/zh-hant/location/），期望透過逐步增加便利公眾取用的自動心臟除顫器（AED）及提供相關參考資訊，讓巿民在遇到緊急情況時，更容易找到除顫器使用，拯救生命。

事主於櫻桃街公園的足球場踢波期間暈倒。（鄧海興攝）

事主陷入昏迷，被送往廣華醫院搶救。（梁偉權攝）