獅隧公路車禍8傷　左軚車意外後男女落地　小巴硬撼推前掃低兩人

沙田發生多人受傷車禍。周一（14日）凌晨4時左右，獅子山隧道公路往大埔方向，近大圍世界花園對開有3車相撞，據報涉及一輛專線小巴、一輛貨車及一輛左軚私家車。意外釀成8人受傷，包括貨車司機、小巴上5名乘客及私家車上1男1女，一眾傷者全部清醒，部份人身上有血跡。消防處啟動「大量傷者」機制，派出多輛救護車到場，將傷者先後送院治理。



尾隨小巴收掣不及撞向私家車，私家車上兩人當時已落車，被推前的私家車掃低。(李家傑攝)

據悉事發時，一輛掛有「粵B」內地牌的左軚電動私家車，與一輛兩地牌送報紙貨車，疑因切線發生碰撞，其中私家車右邊車身損毀、車頭蓋凹陷，事後停在慢線；貨車則在距離私家車前約30米始煞停。兩車相撞後，私家車上1男1女落車企在公路旁，期間一輛專線小巴駛至收掣不及，撞向私家車車尾，期間私家車被推前，將該對男女「掃低」，其中男子倒臥路旁，女子則被發現跌在路邊草叢斜坡。

尾隨小巴收掣不及撞向私家車，私家車上兩人當時已落車，被推前的私家車掃低。(李家傑攝)

大批救援人員趕至，先將私家車男子送院，隨後在草叢尋獲女傷者，所幸兩人均清醒。至於小巴司機無恙、車上3女2男乘客受傷，亦屬清醒；而貨車司機則輕傷。

尾隨小巴收掣不及撞向私家車，私家車上兩人當時已落車，被推前的私家車掃低。其中一名女子跌落草叢。(李家傑攝)

據姓王小巴司機憶述，他駕駛是通宵線，當時第5轉車。事發時見到私家車停在路邊，雖立即急停煞但仍「DUP唔死」，撞向私家車。兩人被推前的私家車撞到，其中一名女子「跌落去」，他們一度尋找，終發現她在草叢；至於男子被撞後則「瞓喺度（馬路路面）」。至於小巴上當時半滿，乘客均輕傷。

私家車與貨車相撞後，尾隨小巴收掣不及撞向私家車，私家車上兩人當時已落車，被推前的私家車掃低。(李家傑攝)

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警方正調查車禍成因。受意外影響，獅子山隧道公路入大埔方向全線封閉，所有車輛須改道轉落大圍繼續行程。

運輸署宣布於清晨5時48分宣布，獅子山隧道公路（往馬鞍山方向）近世界花園的全線現已解封。