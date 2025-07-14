寶達邨斬人｜突見「有隻手攞我把刀」　肉檔負責人：嚇到我係咁叫

秀茂坪寶達邨今午（14日）發生傷人案，兩名男子懷疑在寶達邨商場內一櫃員機因排隊問題爭執，一名60歲男子之後走入街市肉檔，擸起豬肉刀襲擊對方，令其手部中刀受傷；另一名非華裔男街坊見狀上前制止，但在混亂間同告受傷。行兇男子一度逃去，其後被截獲拘捕。



被取刀豬肉檔女負責人向記者透露，涉事3人均不是檔口職員。她續指，當時見到兩名在街市門口吵架，其間有人疑似「鬧唔過」並打電話，另一男子疑怕對方「叫人嚟」，隨即衝入她的檔口，擸走一把豬肉刀，「咁啱我踎低身，幫個客放嚿豬肉落去，一起身，點解有隻手攞我把刀㗎！」她又指當時十分害怕：「嚇到我係咁叫，總之就大聲嗌，我驚佢攞我把刀斬親人，把刀好犀利㗎嘛！揩一揩都唔掂㗎！」



警方到被取刀的肉檔調查。（翁鈺輝攝）

事發今日（14日）下午2時14分，警方接獲報案，指在寶琳路2號寶達邨商場，有兩名男子懷疑在櫃員機因排隊問題吵架，60歲男子走入街市取起肉檔砧板上的豬肉刀，向對方施襲，導致其手部中刀，有3厘米長傷口。另一名非華裔男街坊目擊事發經過後，上前協助制服60歲男子並奪走豬肉刀，混亂間他右前臂受傷，傷口約2厘米。

涉案豬肉刀原本放在豬肉枱上（藍圈示）。（陳浩然攝）

行兇的60歲男子一度逃去，其後被截獲拘捕。兩名傷者其後登上救護車，被送往聯合醫院治理。警方正調查事件。

其中一名傷者左手受傷，在現場接受包紥後登上救護車。（陳浩然攝）

兇徒被警方拘捕帶走。（翁鈺輝攝）

秀茂坪寶達邨發生傷人案，兩名男子手部中刀受傷，行凶者一度逃去，其後被截獲。（翁鈺輝攝）