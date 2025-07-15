滿東邨男子飲酒遇3匪　遭鐵蓮花傷面血濺牆壁　失逾$2萬現金財物

東涌發生傷人劫案。今日（15日）晚上約9時半，警方接獲途人報案，指滿東邨近松滿路一天橋附近，有一名非華裔男子頭部受傷。警方到場調查後，相信事主曾被4名賊人持鐵蓮花施襲，面部流血，並被搶走內有約2萬元現金銀包和手提電話。他清醒被送往北大嶼山醫院治理。



據悉，傷者當時在上址一平台通道飲酒，突然被多名蒙面黑衣男子襲擊劫走財物。現場所見，地上及牆身均濺上血跡，大批探員在場調查。警方將案件列作「行劫」處理，大嶼山警區刑事調查隊正追緝3名非華裔賊人下落。



據悉，傷者飲酒期間被多名蒙面黑衣男襲擊劫去財物。（林振華攝）

警方表示，本周二（15日）晚上9時30分，接獲途人報案，指在松滿路7號一個平台公園發現一名男子受傷。

警員接報到場，經初步調查，該名42歲非華裔男子懷疑曾被3人以鐵蓮花襲擊，並搶去其内有2萬元現金的錢包及一部手機，疑犯其後逃去。案件列作行劫及傷人，交由大嶼山警區刑事調查隊第四隊跟進，正追緝3名非華裔男子，案發時身穿深色衣物。

事主臉胸及手腳受傷，清醒被送往北大嶼山醫院接受治理。

據了解，事主來自巴基斯坦，持有本港身份證，其iPhone手機被搶，和疑犯並不認識。