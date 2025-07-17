海關檢$350萬毒　非洲抵港女暫排69粒可卡因　曼谷男女藏大麻花

海關一連兩日偵破兩宗航空旅客販毒案，檢獲1.1公斤懷疑可卡因及12公斤懷疑大麻花，市值共約350萬元。其中一宗發生於前日（15日），一名從非洲贊比亞抵港的女子，涉嫌體內藏毒，暫時排出69粒懷疑可卡因。另一宗則發生於昨日 （16日），一對從曼谷抵港的男女，手提行李的「零食」被搜出大麻花。



兩宗案件中，海關相信3人收受報酬鋌以走險，以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕；其中涉體內藏毒的女子，收取約港幣3.5萬元，案件於明日提堂。其餘兩人則報稱互不相識，惟相信受聘於同一販毒集團，乘搭同一航班抵港。



檢查期間，涉案非洲抵港女子從體內排出了部分懷疑可卡因。（林振華攝）

檢查期間，涉案女子從體內排出了部分懷疑可卡因。（林振華攝）

第一宗案件發生於前日 （15日），海關機場人員根據風險管理，截查了一名由非洲贊比亞首都盧薩卡出發、經阿聯酋杜拜飛抵本港的女遊客。該名女子遇查時，報稱自己為一名商人，來港目的是進行採購及貿易，惟未能提供詳情及資料，亦對香港不熟悉，因此引起關員懷疑。

關員隨即帶女子進行搜身檢查，檢查期間，女子從體內排出了部分懷疑可卡因，海關隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪名拘捕她。海關毒品調查科接手調查，截至今天（17日）下午6時， 該名女子已排出了69顆共約1.1公斤的懷疑可卡因。

海關毒品調查科調查主任邱健偉表示，調查顯示該名女子收取大約港幣3.5萬元，作販毒報酬。被捕女子已被控相關罪名，案件明天（18日）在西九龍裁判法院提堂。

人員在曼谷抵港男女的零食包裝內，搜獲共重約12公斤的懷疑大麻花。（林振華攝）

有關毒品以真空袋壓縮，藏於零食袋中。（林振華攝）

第二宗案件發生於昨日（16日），關員在機場揀選了由泰國曼谷飛抵本港的一對外籍男女清關，期間X光影像顯示，其手提行李有可疑。 人員檢查手提行李後，發現當中有大量零食，但沒有個人物品。

最終，人員在零食包裝內，搜獲共重約12公斤的懷疑大麻花，有關毒品以真空袋壓縮。海關隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪名拘捕兩人。被捕女子42歲，報稱職業為清潔工人；而被捕男子22歲，報稱任職侍應。據悉，兩人報稱互不相識，惟相信均受聘於同一販毒集團，乘搭同一航班抵港。案件仍在調查中，海關不排除稍後會有更多人被捕。

海關毒品調查科調查主任邱健偉交代案件。（林振華攝）

暑假將至，海關提醒年輕人找暑期工時，不要受引誘從事與毒品相關活動。海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。